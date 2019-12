Utkání začalo v netradičních 10 hodin dopoledne, protože se hrálo v rámci projektu Školní zápas, kdy do hlediště hokejové Enteria arény zavítali především žáci základních škol.

Před úvodním buly byla v pardubické aréně elektrizující atmosféra, kterou trochu zmrazil první gól Liberce už po jednatřiceti sekundách, kdy chybu domácích v obraně potrestal Lukáš Lhota.

Díky výborné divácké kulise nebyly pořádně slyšet pokyny trenérů ani hvizd rozhodčích.

TŘÍBRANKOVÉ VEDENÍ PARDUBIC

V 10. minutě vybuchli fanoušci nadšením, když po přihrávce Dleska přesně zacílil Jan Kourek. Před koncem první třetiny zaváhali hosté v rozehrávce, což střelou do odkryté sítě potrestal Adam Šmíd.

Po přestávce mohli svěřenci trenéra Zdeňka Skružného srovnat. Ferdan trefil brankovou konstrukci, a ačkoliv liberecká střídačka se už radovala z vyrovnávací trefy, rozhodčí jasně ukázal, že o gól se nejednalo.

Stejný hráč se pak ocitl tváří v tvář pardubickému brankáři Halešovi, ale velkou šanci nevyužil. V polovině duelu se nechal vyloučit liberecký Klucho a nabídnutou početní převahu využil svým druhým zásahem Jan Kourek.

Dvě minuty po začátku třetí třetiny bylo v Pardubicích ještě veseleji, protože se bekhendovou střelou prosadil Přemek Pakosta. Liberec však nehodil flintu do žita a začal své manko postupně mazat.

V čase 46:27 rozvlnil síť za Halešem Martin Čermák a navíc si Severočeši po dvou nedovolených zákrocích ze strany hostitelů zahráli přesilovku pět na tři.

Dvojnásobnou početní převahu sice Liberečtí nezužitkovali, ale tu klasickou už ano zásluhou Petra Kološe. Stav byl rázem 4:3 a bylo tak zaděláno na drama.

Veškeré naděje na liberecké vyrovnání a případný zvrat vzaly za své třináct sekund před koncem řádné hrací doby, kdy o vítězství Pardubic 5:3 definitivně rozhodl Patrik Petr, jenž poslal míček do prázdné hostující klece.

SKVĚLÝ ZÁŽITEK

„Jsem rád, že jsme nezapomněli vyhrát a že jsme si dokázali, že dobře rozjetý zápas umíme dotáhnout. Byl to koncentrovaný výkon. Je paráda hrát takové zápasy před fantastickou kulisou, kterou školáci vytvořili. Všem velké díky a před klukama, co to celé připravili, klobouk dolů,“ řekl trenér Pardubic Ladislav Štancl.

„Domácí mnohem více chtěli vyhrát. My jsme začali pořádně bojovat až v závěrečné třetině, a to nestačilo. Děkujeme za skvělý zážitek, hrát před tolika diváky se nám už nemusí poštěstit,“ uvedl kouč Liberce Zdeněk Skružný.

V dalším kole se Liberec střetne s Black Angels.