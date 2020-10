Zatímco ve sportovních halách se vůbec nic neděje, na přestupovém trhu došlo k jedné zajímavé změně, jež se týká florbalového klubu z Liberce.

Florbalista Martin Čermák v dresu FBC Liberec. | Foto: Jaroslav Appeltauer

Odchovanec FBC Liberec Martin Čermák odchází na dobu neurčitou do druhé nejvyšší švédské soutěže, konkrétně do týmu FBC Lerum. V libereckém klubu prošel všemi kategoriemi a od loňské sezony byl členem A-týmu. Zároveň patří i do juniorské reprezentace České republiky.