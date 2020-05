David Böhm sice opouští prvoligový tým, ale s florbalem podle vlastních slov nechce úplně přestat. „Doufám, že se pro mě v nějakém libereckém týmu místo najde,“ věří. Kabina přichází i o svého DJ.

Vždycky vás zdobila tvrdost. Souhlasíte?

Přesně jak říkáte, to bylo moje. Já rád sledoval tvrdé hokejové hráče a jejich vystupování na hřišti mě hrozně bavilo, tak možná proto jsem i já byl mezi mantinely trochu tvrdší. Bohužel florbal není hokej (mimochodem tuto větu jsem slýchával dost často), a proto mnoho protihráčů, fanoušků, trenérů a rozhodčích mě nemělo moc v lásce. (smích)

Mnohdy to bylo hodně za hranou…

Většinou hodně na hraně.

Po návratu Liberce do Superligy jste hned v prvním zápase nevybíravě sestřelil ostravského protihráče a dostal téměř půlroční distanc. Co na to zpětně říkáte?

To se mi úplně nepovedlo a trest byl asi adekvátní. Na druhou stranu tím, že jsem dostal půlroční trest, se možná mnoho lidem, kteří mě na hřišti potkávali, na chvilku ulevilo a udělal jsem radost všem. (smích)

Změnil vás tenhle trest?

Tak určitě. Myslím si, že se to dost podepsalo na mém stylu hry, už jsem si nemohl dovolit to, co předtím. Musel jsem se dost hlídat, jelikož mi přišlo, že rozhodčí mě neustále sledují a čekají, co udělám. Už to prostě nebylo ono.

S Libercem jste zažil sestup i postup a několik sérií v play-down. Cítil jste se nervózní v těchto chvílích?

Samozřejmě. U mě nervozita v těchto chvílích neupadla snad nikdy. I když člověk už má nějaké zkušenosti, tak furt ta předzápasová nervozita tam je. Stačí dvě až tři střídání, někoho lehce pošťouchnout, zablokovat střelu a je to pryč.

Postup z 1. ligy byla velká jízda, že?

Neuvěřitelná jízda. Pro mnoho z nás něco, co jsme v podstatě neznali. Zápasy se vyhrávaly, byla skvělá nálada v týmu. Samozřejmě musím zmínit naší legendární druhou formaci s Lukášem Veselým, Pavlem Hůzou, bráchou Lukášem Böhmem a Martinem Blažkem, kde jsme si parádně sedli, klapalo nám to, dávali jsme i góly kromě finálové série. (smích) Jo, na to budu vždycky rád vzpomínat.

Jak se vám hrálo s bratrem Lukášem? Kdo je lepší florbalista?

S bráchou se mi hrálo vždycky výborně, oba nás to strašně bavilo. Brácha je šikovný na hokejce, rychlý, důrazný, a protože mně vždycky chyběla šikovnost s hokejkou a rychlost, tak určitě brácha. (smích)

Jakou sezónu hodnotíte jako vaši nejúspěšnější?

Stoprocentně ta prvoligová.

V posledním letech jste se do sestavy mockrát nepodíval i vinou zranění ramena. Vzpomenete si na váš poslední gól?

Možná bych si spíš vzpomněl na svoje poslední vyloučení než na gól. (smích)

Na hřiště jste se naposledy podíval při zápase s FbŠ Bohemians. Nastoupil jste s Kluchem, Valešem, Kološem a Rozkovcem. Jak si tento zápas budete pamatovat?

Já jsem z toho zápasu odehrál vlastně jen půlku, ale s klukama se mi hrálo dobře. Na to, že jsem k nim do lajny naskočil těsně před zápasem, tak jsme to odehráli hodně slušně. Vzhledem k tomu, že to byl můj poslední zápas, tak na ten opravdu nezapomenu.

V šatně jste měl vyblokované místo DJ. Kdo teď tuto roli převezme?

Těžko říct. Jediné co, tak bych klukům nepřál, aby si tuhle funkci vybral třeba Radek Valeš nebo Kuba Kopecký, protože jejich písně… Radši to nechám bez komentáře. (smích)

Jak vůbec vnímáte florbal? Stane se jednou tím opravdovým top sportem?

Abych se přiznal, tak pro mě florbal nikdy nebyl úplně na prvním místě, ale hrozně mě to bavilo. Užíval jsem si každý trénink, každý zápas, každou chvilku mezi klukama. Měl jsem to štěstí, že jsem hrál zrovna za Liberec, kde jsme vždy měli skvělou partu. Neustálé srandičky, občas jsme se dokázali i pěkně, jak se říká, „pojebat“, ale to k tomu patří. Kluci mi budou dost chybět. Opouštím takovou druhou rodinu. Když si vzpomenu, kde byl florbal, když jsem já začínal…V tuhle dobu superligové týmy mají kondiční trenéry, maséry, mentální kouče, to by dřív nikoho ani nenapadlo. Florbal se za tu dobu neuvěřitelně posunul, možná bych se nebál říct, že už teď nakukuje mezi top sporty.

Bude i nadále existovat spojení David Böhm a florbal? Případně kde?

Já s florbalem začal v páté třídě na základní škole, takže už to nějaký ten rok bude a rozhodně s tím nechci úplně přestat. Doufám, že se pro mě v nějakém libereckém týmu místo najde.