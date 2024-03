V úterý se rozjela čtvrtfinálová série florbalové Superligy mezi favoritem z Mladé Boleslavi a mladým týmem FBC Liberec. Hned první zápas hraný ve městě automobilů ukázal, kdo by měl postoupit. Domácí totiž zvítězili vysoko 10:1. O 24 hodin později to ale vypadalo na střet úplně vyrovnaných týmů. Liberec v jednu chvíli vedl 4:1 a může jen litovat individuálních chyb, které ho nakonec stály vítězství. Mladá Boleslav rozhodla v poslední minutě zápasu o těsné výhře 9:8.

Čtvrtfinále Superligy, 2. zápas: Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav - FBC Liberec | Foto: Martin FLOUSEK / www.florbalmb.cz

„První utkání nemělo z našeho pohledu ty pravé play-off grády. Zejména ve hře s míčem to nenaplnilo potenciál, kterého jsme schopni. I když to bylo na začátku druhé třetiny 1:2, neměli jsme dostatek střel či šancí a bylo jen otázkou času, kdy to tam Mladé Boleslavi napadá více a výsledkově uteče. Na útočné polovině se nám nedařilo, zápas tak nějak utekl a moc jsme nepředvedli. Mrzelo nás to, ale hned další den jsme měli šanci na reparát,“ mrzelo trenéra Liberce, jak dopadlo první utkání.

O den později se ale na mladoboleslavské palubovce předvedl úplně jiný tým. „Ve druhém utkání jsme diametrálně změnili hru. Byli lepší pod tlakem a při situacích jeden na jednoho. Vypracovali jsme si opravdu velké množství šancí a troufnu si říct, že kdyby domácí neměli v brance Lukáše Bauera, mohlo být naše vedení v určitých fázích zápasu výraznější,“ smekl Matěj Klucho klobouk před výkonem domácího brankáře.

Liberečtí se dostali v zápase dokonce do třígólového vedení, ale poté se ukázal nedostatek zkušeností. „Bohužel jsme nezahráli dobře na konci druhé třetiny při vedení 4:1 a poměrně lacině jsme nechali soupeře dostat na kontakt a následně i vyrovnat. Na druhou stranu jsme pořád byli v zápase a ve třetí třetině jsme se přetahovali o každý gól,“ snažil se myslet kouč pozitivně.

Středočeský tým v čele s velezkušenými Milanem Tomašíkem, Martinem Tokošem, Adamem Delongem či Patrikem Suchánkem si ale nakonec došel pro těsné jednogólové vítězství. „Kluci odehráli výborné utkání, ale bohužel se objevily nějaké individuální chyby. To už tak ale proti kvalitnímu soupeři bývá. Boleslav má zkušenosti s takovými závěry zápasů. Vyhrál možná o něco šťastnější, ale hlavně zkušenější tým. Naše mužstvo se utvrdilo v tom, že pokud se nezalekneme hry s míčem, můžeme hrát s Mladou Boleslaví poměrně vyrovnané utkání,“ odnesl si Klucho cenné poznatky z prvních dvou zápasů čtvrtfinálové série.

Termíny domácích zápasů:

sobota 16. března, 19:30, SH Dukla Liberec

neděle 17. března,15:00, SH Dukla Liberec