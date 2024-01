Po těžké domácí porážce s Chodovem, kdy soupeř rozhodl dvanáct vteřin před koncem, čekala na liberecké florbalisty další zkouška v podobě venkovního utkání v Pardubicích. Štěstí se tentokrát přiklonilo ke svěřencům Matěje Klucha a vyrovnaný zápas rozhodl 32 vteřin před závěrečnou sirénou Wiener.

FBC Liberec zvítězil na půdě Pardubic gólem z poslední minuty 5:4. | Foto: se svolením FBC Liberec

„Věděli jsme, že to bude těžké utkání, protože jsme odehráli v poslední době dobré zápasy s týmy z horní poloviny tabulky. S Pardubicemi jsme hráli už potřetí v této sezoně a na výkonu to asi bylo znát. Chybělo tam více energie a chuti, díky kterým bychom byli v utkání více v klidu a nebojovali o tři body do posledních třiceti vteřin,“ mrzelo hostujícího trenéra.

Do utkání však jeho svěřenci vstoupili aktivně. „Úvod zápasu se nám poměrně povedl, ale nebyli jsme příliš efektivní. Ze 13 střel se nám podařilo pouze dvakrát skórovat. To zapříčinilo, že Pardubice byly po první třetině na kontakt a jejich výkon se stupňoval. Je na místě dát soupeři kredit, protože hrál houževnatě a vůbec nám to neusnadnil,“ pochválil Klucho pardubické Sokoli.

Přiznal, že před závěrečným dějstvím musely nastat změny. „Do třetí třetiny jsme udělali změny v sestavě, které se povedly a odskočili jsme na 4:2. Pardubice ale byly v této části v takovém laufu, že nás svou aktivitou nutily k chybám a dvě z nich potrestaly, čímž vyrovnaly na 4:4. V poslední minutě nám vyšel brejk, který zakončil Wiener po Ferdanově přihrávce a urvali jsme tři velmi důležité a cenné body na svou stranu,“ oddechl si perspektivní kouč.

SOKOLI Pardubice - FBC Liberec 4:5 (1:2, 1:0, 2:3)

Branky: 16. Polis (Haleš), 37. Škoda, 54. Polis (Ďopan), 57. Drba (M. Bína) – 8. Ferdan (Velc), 15. F. Kučera, 49. Kopecký (Wiener), 53. Kopecký (Wiener), 60. Wiener (Ferdan). Rozhodčí: Jiří Šedivý - Radek Štengl. Vyloučení: 1:3. Využití: 0:0. Diváků: 172.

Sestavy:

Pardubice: Haleš (Denemark) – Ďopan, Šimák, Prix (C), Kaluža, Škoda, Nezval, Viterna – Pakosta, Polis, Hurt, Machatý, Žáček, Křinka, M. Bína, Drba, Drahný, Král, Puchner.

Liberec: V. Dufek (Chlad) – Ferdan, Šoltys, Dolejš, Kárník, Janeček, Fišera, Pařízek, Bitman, Cejnar – Wiener (C), Velc, Kopecký, Smutný, Korych, Mádlo, Rozkovec, F. Kučera, Bäcksbacka.