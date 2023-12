Na FBC Liberec čekalo třetí utkání v pěti dnech. Po ligových výhrách nad Mladou Boleslaví a Českou Lípou jeli svěřenci trenéra klucha do Pardubic, kde se v rámci osmifinále českého poháru utkali s domácími Sokoli, které po slabším rozjezdu porazili nakonec jednoznačně 10:4.

Ilustrační foto. Zdroj: fbcliberec.cz | Foto: Deník/VLP Externista

„I když výsledek vypadá poměrně hladce, nebylo to lehké utkání. Od začátku jsme nehráli příliš dobře, což dokládá také divoká první třetina 3:3. Nepůsobilo to, že by se potkali dva superligové týmy,“ povzdechl si hlavní trenér FBC Liberec Matěj Klucho.

Liberečtí florbalisté mají v posledních dnech velmi náročný program. „Z obou stran bylo dost chyb na balónku. Nechci se na to vymlouvat, ale pro nás to byl třetí zápas v pěti dnech. Nejlepší byl ten první nedělní proti Mladé Boleslavi, který byl emočně silný. To se projevilo na dalších utkáních v České Lípě a Pardubicích,“ vypočítával zápasy odehrané v tomto týdnu.

Sestřih utkání:



Zdroj: Youtube

Po první přestávce se ale jeho svěřenci herně zvedli, což se nakonec projevilo také na výsledku. „Od druhé třetiny jsme se zlepšili a Pardubicím trochu vyschlo, čímž jsme se dostali do komfortního vedení. Zbytek zápasu jsme kontrolovali a šli za postupem,“ těšilo kouče.

Možná ani on sám nečekal, že v těchto zápasech bude jeho tým stoprocentní. „Jsme rádi, že za sebou máme toto trojutkání a čekají nás tři dny volna. Hrajeme hned v pondělí, takže z toho nemůžeme úplně vypadnout. Vyhlížíme vánoční pauzu, do které zbývají už jen dva duely,“ těší se Klucho na sváteční oddych.