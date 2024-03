Osmifinálová série mezi domácím celkem FBC Liberec a Sokolem Královské Vinohrady dospěla až do posledního možného souboje. Před vynikající diváckou kulisou, kterou vytvořilo více než 400 fanoušků, si šli Severočeši od začátku za postupem, kterého nakonec dosáhli po výhře 7:3. Ve čtvrfinále narazí na Mladou Boleslav.

FBC Liberec si vítězstvím proti SKV ve třetím zápase předkola zajistil účast ve čtvrtfinále play-off. | Foto: se svolením J. Appeltauera/FBC Liberec

„Určitě bych chtěl vyzdvihnout oba fanouškovské tábory. Atmosféra byla opravdu výjimečná. Ono se to často říká i v základní části, ale to, co bylo na tomto utkání, byl extrémní hukot. I díky fanouškům SKV to byl souboj v hledišti. Hráčům se v takové atmosféře hrálo velmi dobře a určitě jim to pomohlo i kondičně. Přece jen odehrát třetí zápas v pěti dnech je těžké,“ uvědomoval si náročnost osmifinále trenér Liberce Matěj Klucho.

Ve třetím vzájemném utkání se mu líbil herní projev jeho svěřenců. „Když jsme u té kondice, myslím si, že jsme byli lepší tým hlavně v pohybu a při hře jeden na jednoho. Byli jsme také aktivnější a lepší na střely. Za vítězstvím jsme šli více než soupeř,“ poznamenal.

Sestřih utkání:



Kouč přiznal, že před třetím utkáním musel se svými kolegy vymýšlet něco nového. „Udělali jsme jednu změnu v taktice k aktivnějšímu projevu, která přinesla ovoce. V první třetině na to supeř nebyl schopen příliš reagovat, přestože tato část skončila paradoxně 1:1. Byli jsme v ní ale určitě lepší a tým si věřil, že zvítězí, což se nám nakonec povedlo a jsme za to moc rádi,“ oddechl si Klucho.