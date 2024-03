O tom, který tým postoupí do čtvrtfinále play-off florbalové Livesport Superligy, rozhodne v sérii mezi Libercem a Královskými Vinohrady poslední možný třetí zápas. Po domácí výhře chtěli Severočeši ukončit sérii v Praze, ale to se vinou horší útočné fáze nepovedlo, a tak se série vrátí ještě jednou pod Ještěd.

Ilustrační foto z prvního osmifinálového duelu. | Foto: se svolením J. Appeltauera/FBC Liberec

Svěřenci Matěje Klucha nastoupili do utkání lépe a ujali se vedení. Následně sice domácí vyrovnali z přesilové hry, ale Liberci se podařilo skórovat ještě dvakrát a po prvním dějství tak šel do kabin s poměrně solidním dvougólovým náskokem.

„Měli jsme poměrně slušný nástup do utkání. Byli jsme aktivnějším týmem stejně jako doma. Bohužel se opakoval scénář, kdy jsme ve druhé třetině nebyli tak dobří s balonkem a ani aktivní v pohybu. Hráli jsme poměrně dost po mantinelech, plýtvali energií a nic moc netvořili. Naše útočná hra se trochu rozplynula a bohužel jsme dostali gól z brejku a v oslabení. Tím Vinohrady srovnali skóre, přestože si toho podle nás mnoho nevytvořili,“ pokrčil rameny trenér Severočechů.

Narážel tím na druhou část, kdy se hostům nepodařilo rozvlnit síť za brankářem ani jednou. Naopak domácí snížili ve 29. minutě a dvě minuty před druhou přestávkou dokázali vyrovnat. Také vstup do třetí části měly Vinohrady lepší, když se ujaly poprvé v utkání vedení už po 76 vteřinách. Osm minut před koncem ještě zvýšily svůj náskok a Liberci se už povedlo pouze snížit na rozdíl jediné branky. Po prohře 4:5 se tak série vrátí ještě jednou na sever Čech.

„Na začátku třetí třetiny se soupeř dostal do vedení poměrně laciným gólem střelou přes blok. Opticky jsme pak byli opět mnohem více na míčku, ale do útoku to nebyla naše hra, kdy bychom produkovali šanci za šancí. Bohužel jsme nedokázali včas srovnat a Vinohrady si za svou bojovnost a houževnatost celkem zaslouženě vybojovali rozhodující třetí zápas,“ uznal Klucho sportovně.

Rozhodující zápas je na programu v sobotu 9. března od 18 hodin v hale liberecké Dukly.

TJ Sokol Královské Vinohrady - FBC Liberec 5:4 (1:3, 2:0, 2:1), stav série 1:1

Branky a nahrávky: 10. Pergler (Z. Stuchlík), 29. Švejda (P. Hájek), 39. Araks (Ja. Procházka), 42. Araks (D. Gärtner), 53. T. Gärtner (D. Gärtner) – 4. Wiener (Ferdan), 13. Janeček (Rozkovec), 15. Kopecký (Smutný), 57. Kárník (Rozkovec). Vyloučení: 0:1 + Jakub Kárník 4. Využití: 2:0. Zásahy brankářů: 18:14. Rozhodčí: Jiří Šedivý a Radek Štengl. Diváci: 210.