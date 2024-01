Libercké florbalisty posílil před koncem přestupového období třiadvacetiletý finský obránce Oliver Bäcksbacka, který strávil poslední sezony ve druhé švýcarské nejvyšší soutěži, kde hrál za Floorball Fribourg.

Domácí vítězné utkání proti pražské Spartě. | Video: www.youtube.com

V letním období se mimo jiné potkal s hráči FBC Liberec v americkém týmu Florida Vikings, kde společně vyhráli zlato z NAFL,“ píše se na klubovém webu.

A jaké jsou první dojmy finského mladíka? „Osobně cítím, že přesun do nového klubu v průběhu sezóny bude velká výzva, ale rozhodně se na ni těším. Po 2 a půl letech strávených ve Švýcarsku se také těším na nové zkušenosti v České Republice. Velmi rád poznám novou kulturu a styl života zde v Liberci, a to jak na hřišti, tak mimo něj. Do Liberce se přistěhuji již tento týden a moc se těším, až poznám celý zbytek týmu. S pár kluky už jsem se seznámil přes léto a vím, že se nemám čeho obávat. Týmu se budu snažit ve zbytku sezóny pomoci, jak jen to půjde, včetně doučování angličtiny Jakuba Kopeckého,“ usmál se Oliver Bäcksbacka při prvním rozhovoru pro liberecký klub.

Psychologickou hru Kadaně zvládli futsalisté Liberec na výbornou a zvítězili

Hlavní trenér je rád, že mohl přivítat novou tvář ve svém celku. „Vzhledem ke zraněním některých hráčů z obrany jsme hledali hráče, kterým podpoříme konkurenci v našich obranných řadách. Zároveň víme, že s blížícím se play-off budou mít svoje důležité zápasy i junioři, které nechceme moc oslabit. Oliver je cizinec, takže očekáváme nový pohled a s tím spojený svěží vítr směrem k hráčům,“ pochvaluje si Matěj Klucho.

Nevidí v tom ale benefity pouze pro severočeský celek. „Celkově to může být zajímavé i pro ligu jako takovou. Celý přestup se upekl velmi narychlo, a i proto Oliver přichází s tím, že si svoje místo v sestavě musí nejprve vybojovat a sám se dostat na úroveň, která ho pustí do sestavy. Přestup je do konce sezony a následný průběh jeho působení budeme řešit po konci sezony. Druhou rovinou tohoto přestup je i jeho finsko-švýcarský pohled na florbal, kterým si chceme u nás v klubu rozšířit obzory. Rádi bychom, aby se Oliver u nás zapojil do trénování mládežnických kategorií, takže i to hodnotíme jako velký plus, poodhalil kouč budoucí plány s novým hráčem.

zdroj: www.fbcliberec.cz