/FOTO/ Liberečtí florbalisté měli proti mírnému favoritovi z Chodova skvěle rozehrané utkání, když na začátku druhé třetiny vedli 6:1. Jenže ve třetím dějství skórovali pouze dvakrát, zatímco soupeř hned sedmkrát. Na vítěznou trefu Ondruška 12 vteřin před koncem už bohužel odpověď nenašli a prohráli 9:10.

FBC Liberec ztratil vysoký náskok a s Chodovem padl 9:10 gólem dvanáct vteřin před koncem. | Foto: se svolením J. Appeltauera/FBC Liberec

„Těžko se hledají slova na hodnocení po takovém průběhu zápasu. Mrzí nás to zejména kvůli výkonu, který kluci předvedli do 45. minuty, kdy dominovali na hřišti a diváci si to užívali,“ kroutil hlavou hlavní trenér Matěj Klucho.

Ještě ve 44. minutě vedl Liberec 8:3, ale pak se momentum zápasu úplně převrátilo. „Přišla sekvence tří gólů Chodova a vrátila je do zápasu. Nám od té doby emočně nebo mentálně nepomohlo mnoho situací a soupeř krůček po krůčku dotahoval ztrátu. Přesto jsme utkání měli vyhrát. V poslední pětiminutovce jsme měli tři vyložené brankové příležitosti. Jednou jsme vystřelili mimo, podruhé z toho byla tyč a v situaci dva na jednoho jsme ani nevystřelili. Jakoby se nám ale svázaly ruce a nedotáhli jsme to do vítězného konce,“ mrzelo kouče.

Jak se ale říká, všechno zlé je pro něco dobré. „Máme materiál, abychom se poučili z inkasovaných branek. Zejména pak ze situace pět na šest, ve které bohužel nejsme dlouhodobě dobří. Je čas se na to zaměřit, aby se nám to nestávalo,“ má jasno Klucho, na čem musí se svými svěřenci pracovat.

FBC Liberec - FAT PIPE FLORBAL CHODOV 9:10 (5:1, 2:2, 2:7)

Branky: 5. Rozkovec, 10. Kopecký, 15. Ferdan, 19. Mádlo, 20. Smutný, 23. Faksa, 27. Wiener, 45. Kopecký, 53. Faksa - 7. Vávra, 26. Slunečko, 38. Komárek, 47. Komárek, 47. Komárek, 48. Petráň, 54. Klápa, 58. Sýkora, 58. Vávra, 60. Ondrušek. Rozhodčí: Přemysl Bališ - Peter Varga. Vyloučení: 3 + Jakub Pařízek 4:6. Využití: 3:1. Diváci: 364. Zásahy brankářů: Petr Chlad 34 - Tadeáš Dittrich 26.