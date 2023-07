Liberečtí florbalisté sehráli přípravné utkání s Českou Lípou, ve kterém dlouho vedli, ale nepovedený závěr zápasu rozhodl o vítězství domácího celku FBC Česká Lípa 12:7. Hlavní trenér Matěj Klucho ale nepanikaří. „Tím, že to byla příprava, nechali jsme vývoj zápasu trenérsky dožít a ukázalo nám to, že tam musíme být jako tým připravenější.“

Momentka z ligového utkání FBC Liberec proti Karlovým Varům. | Foto: Deník/VLP Externista

Liberecký lodivod neměl ani zdaleka k dispozici kompletní kádr. „Vzhledem k sestavě jsem pojali zápas v takovém testovacím režimu. Někteří jsou na dovolené a tři hráči pak v Americe na NAFL (Severoamerická florbalová liga). Měli jsme 16 lidí a nové mladé hráče, kteří dostali prostor,“ objasnil.

Poté už přešel k hodnocení samotného utkání. „První půlka byla velmi dobrá a koncentrovaná. Byli jsme kvalitní do obrany, na míčku a dostali se do vedení. Na začátku třetí čtvrtiny jsme jej navýšili, ale od té doby se vše sesypalo a nefungovalo nic. Do konce zápasu se nám to už nepodařilo nahodit, o vedení jsme přišli a prohráli nakonec výraznějším rozdílem. Výsledek pro nás ale nebyl klíčový, spíše obraz hry a naše chování během jednotlivých fází utkání,“ dodal Klucho.

Druhá polovina utkání mu ale bude ležet v hlavě. „Když měl soupeř své momentum, nehráli jsme dobrou hru. Zkoušeli jsme hodně věcí a dost točili sestavou. Jestli to mělo vliv na herní projev, nevím. Jak jsem říkal, začátek třetí čtvrtiny byl dobrý. Tím, že to byla příprava, nechali jsme vývoj zápasu trenérsky dožít a ukázalo nám to, že tam musíme být jako tým připravenější,“ vzal si z prohry ponaučení.