Dalo se to očekávat. Zkušená Mladá Boleslav prošla čtvrtfinálovou sérií proti mladému Liberci bez ztráty zápasu. Ale samotné souboje, až na ten první, zase tak jednoznačné nebyly. Po úvodním debaklu 1:10 následovaly dvě těsné prohry 8:9 a 4:5. V posledním zápase sezony vsadili Severočeši v závěru vše na jednu kartu a padli 5:10.

Liberečtí florbalisté bojovali ze všech sil, ale na zkušenou Mladou Boleslav nestačili a po čtyřech čtvrtfinálových prohrách pro ně sezona skončila. | Foto: se svolením J. Appeltauera/FBC Liberec

„V prvním zápase bylo vidět, že si naše mužstvo potřebovalo zvyknout na level Mladé Boleslavi, která má ve všech třech řadách obrovskou kvalitu. V dalších zápasech se nám to podařilo a sahali jsme po bodu. Bohužel série skončila 0:4, takže výsledkově není povedená. To, co jsme předváděli, je však velmi dobrý vklad do budoucna,“ myslí si Matěj Klucho.

Společně s trenérským kolegou Petrem Kološem svěřence pochválili. „Na kluky jsme hrdí! Za to, co předvedli a jakým florbalem se prezentovali. Hra bylo v podstatě 50 na 50. Byli jsme aktivní, dokázali se dostávat z tlaku a naopak jej sami vytvořit. Nebyla to jen vyčkávaná, která by nás tolik nerozvíjela do budoucna,“ pravil pyšně jeden z koučů libereckého celku.

Když ale došlo na lámání chleba, projevily se zkušenosti. „Objevovaly se detaily, které nás stály zápasy. Není to o tom, že bychom hráli jen senzačně a Boleslav nás přesto porazila. Byly tam momenty, které jsme měly řešit jinak. Náš věkový průměr a počet odehraných utkání byl však diametrálně odlišný oproti borcům soupeře. Hráči si musí některé věci prožít a situace zahrát tak, jak je zahrají, aby se poučili,“ má jasno Klucho.

Kromě prvního utkání se vždy objevil stejný problém. „V každém ze tří těsných utkání nás srazila pasáž, kdy jsme inkasovali ve dvou střídáních po sobě. To se nám bohužel nevyhlo, utlumila se tím energie a utíkal nám čas,“ všiml si kouč zápasové paralely.

Sezónní cíl však liberečtí splnili. „Chtěli jsme do čtvrtfinále, ve kterém jsme si nedefinovali měřitelný cíl, ale spíše chování týmu. To, jak se chceme prezentovat a jak chceme hrát. Všechny tyto atributy jsme kromě prvního zápasu série splnily,“ řekl.

Momentálně už se všichni těší na zasloužený odpočinek. „Samozřejmě budou pohyby v kádru jak směrem ven, tak i dovnitř. Máme vyhlédnuté některé hráče. Teď si od sebe odpočineme. Stejně tak od zátěže, protože to, co kluci zvládli v krátkém časovém sledu, je na smeknutí klobouku,“ pochválil Klucho svůj tým.

Stejně tak i příznivce, kteří si našli během sezony cestu do haly Dukly. „Děkujeme fanouškům, se kterými jsme si nejen poslední dva domácí zápasy neskutečně užili. Atmosféra byla elektrizující. Bez nich by to bylo výrazně těžší,“ pronesl trenér závěrem.