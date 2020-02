Řada klubů se zapojuje do různých charitativních akcí, aby se vybralo co nejvíce peněz na pomoc lidem, kteří je potřebují. Výjimkou není ani klub FBC Liberec.

Liberečtí florbalisté porazili Vinohrady v prodloužení. | Foto: Jaroslav Appeltauer

Ten se rozhodl zapojit se do peněžní sbírky na podporu rodiny bývalého člena Lukáše Hávy. „Lukáš prošel mládežnickými kategoriemi našeho klubu a dostal se i do nejvyšší soutěže. Je to vrstevník některých našich současných hráčů a trenérů. Hned jak jsme se o příběhu jeho rodiny dozvěděli, chtěli jsme mu přispět a pomoci v nelehké situaci celé rodiny,“ uvedl na klubovém webu hlavní trenér mužského A-týmu Zdeněk Skružný.