Mužstvo posílil Tomáš Dlesk (na snímku v černém), který přichází do konce sezony na hostování. Dlesk naposledy působil v týmu Sokoli Pardubice. V případě, že budou obě strany spokojené, může Liberec jako první jednat s hráčem o případném přestupu.

K dosud poslednímu zápasu v letošním ročníku nastoupil Tomáš Dlesk za Pardubice 14. prosince loňského kalendářního roku.

Do té doby zaznamenal sedmnáct superligových zápasů, v nichž si připsal dvě branky a sedm asistencí. Odchovanec pardubického klubu nastoupil i s kapitánskou páskou.

Během své kariéry odehrál 163 utkání v nejvyšší soutěži, což ho řadí mezi nejzkušenější hráče v týmu.

„Jsme rádi, že jsme se rychle domluvili s Tomášem. Je to hráč se spoustou zkušeností z nejvyšší soutěže a v našem týmu se zařadí mezi nejstarší hráče. Věřím, že svými zkušenostmi a chutí dokázat, že do Superligy patří, nám pomůže dostat se do play-off,“ uvedl na klubovém webu trenér Liberce Zdeněk Skružný.

Liberecký klub ovšem opouští dva hráči Daniel Kroupa a Tadeáš Daněk. Kroupa přestoupil do Liberce v roce 2016, ale už předtím za tým zpod Ještědu stihl odehrát několik utkání v rámci střídavého startu v první lize. Z důvodu nižšího vytížení odchází Kroupa na hostování do Jaroměře.

Daněk zakotvil u řeky Nisy před touto sezonou, když se vrátil ze švýcarského Zugu, kde nastupoval v juniorské lize. Daněk má na svém kontě pouze sedmnáct odehraných minut. Na vlastní žádost ukončil své působení v FBC Liberec.