Jak dlouho hrajete florbal? Kdy a proč jste s ním začal?

Florbal hraji přibližně deset let. Začal jsem v první třídě, kdy se mi začal hodně líbit hokej a týmové sporty obecně. Tohle mi přišlo podobné, tak jsem poprosil rodiče a ty mě následně přihlásili na kroužek florbalu do školy a do DDM.

V mladších žácích jste přestoupil do FBC Liberec z libereckých Panterů. Vzpomenete si vůbec, proč jste to udělal?

Ano, pamatuji si to přesně… Tenhle “přestup“ vznikl v době, kdy jsem přecházel z kategorie elévů do mladších žáků. V Panterech mě to jednoduše nebavilo, protože kluci to tam hráli spíše pro zábavu (možná kolikrát z donucení rodičů), zatímco já jsem chtěl vyhrávat a zlepšovat se. Do FBC Liberec jsem chtěl už delší dobu, ale šíleně jsem se tehdy bál, že se nechytnu herně a nebo mě kluci vůbec nepřijmou do party. Nakonec jsem do toho šel a vše dopadlo dobře.

V průběhu let jste vyhrál se svým týmem mnoho turnajů. Jaký turnaj si vybavíte jako první?

Mám spoustu hezkých vzpomínek, je těžké vybrat jednu, ale jako první se mi vybaví stříbro ze švédské Gothie 2017. Neskutečným týmovým výkonem jsme se dostali až do samotného finále, kde to sice nevyšlo, ale bylo to poprvé, co jsme měli možnost vyzkoušet zápas s takovou atmosférou, nástupem a hymnou. Proto volím právě Gothii 2017.

Máte nějaké další florbalové cíle?

Když jsem byl menší, měl jsem cíl zahrát si českou Superligu a nemohu říct, že by ze mě tenhle cíl úplně vymizel, ale konkurence je prostě obrovská, obzvlášť v našem ročníku. Cíl je pro mě tedy hrát každý trénink a zápas co nejlépe, zlepšovat se a být spokojený se svou hrou.

Koho ve florbale sledujete? Je v týmu někdo inspirativní, ke komu vzhlížíte?

V mužském áčku sleduji nejvíce Petra Kološe a Vojtu Wienera. Mimo Česko hodně sleduji i highlights ze švédské SSL, ale nemám zde nějaké oblíbené týmy ani hráče. V mém týmu je pro mě inspirativní již zmiňovaný Wíny, který se neskutečně za poslední dvě sezóny zlepšil, každý den trénuje, aby byl ještě lepší a to na něm cením. Nastupuje hned první rok juniorky za mužské áčko a bojuje zde o stálé místo. Doufám a myslím si, že jeho kariéra bude hodně bohatá.

Pojďme se podívat na váš koníček. I v druhé sezoně budete hrát NHL 21 za e-sportový tým Bílí Tygři Liberec. Co na to říkáte?

Je to prostě bomba. Jsem vděčný za důvěru, kterou jsem od nich dostal i do druhé sezóny.

Před prvním ročníkem jste musel projít kvalifikací. Jak vás napadlo se přihlásit? Čekal jste, že na pozdějším draftu by si vás nějaký tým mohl vybrat?

Tak e-ligy jsem chtěl být součástí hned, co jsem zjistil na facebooku TELH, že něco takového bude. Hrálo se pět kvalifikací hraných stylem play-off náhodně rozlosovaného pavouku (výhra = další kolo, prohra = konec v kvalifikaci). Já jsem se nemohl zúčastnit první, druhé a ani třetí kvalifikace z důvodu florbalových akcí. Nebyly už téměř žádné šance na to, abych se do „draftu“ dostal. Nicméně zbylé dvě kvalifikace se mi povedly natolik, že jsem nakonec své místo v draftu a lize získal.

To, že hrajete za Tygry a bydlíte v Liberci, je příjemný bonus, že? Jaké by to bylo hrát třeba za Karlovy Vary?

Přesně tak, jsem velice rád za možnost reprezentovat právě Tygry, ale jak jsem říkal, chtěl jsem hrát hlavně tu ligu, takže pokud by to nebyla Sparta, Kometa nebo Bolka, přežil bych asi všechno. (smích)

Jak často trénujete? Jak vypadá váš život e-sportového hráče?

Těžká otázka, tohle se hodně mění podle nálady. Jsou dny, kdy u toho strávím několik hodin, ale také jsou dny, kdy dám dva zápasy, jestli vůbec.

Přiznejte se, co vítězí v této době? Florbalové individuální tréninky, nebo tréninky NHL na playstationu?

Upřímně NHLko nikdy nebylo pro mě koníček číslo jedna, tuhle pozici měl vždy florbal. V této těžké době se snažím “udržovat“ aspoň fyzicky. Na hokejce trávím taky spoustu času, ale abych odpověděl na otázku, tak v téhle koronavirové době dostává mého času bohužel více NHLko. (smích)

Jak moc se těšíte zpět do haly?

Do haly se těším šíleně. Ať už na naše tréninky a zápasy nebo jako divák na mužské zápasy Livesport Superligy.

Jaké budou vaše osobní a týmové cíle v nejvyšší juniorské soutěži?

My jsme velmi ambiciózní tým. Myslím si, že mohu mluvit za všechny hráče juniorky. Ambice jsou jen ty nejvyšší, chceme vyhrávat každý zápas, ať je proti nám kdokoli.