Papírové předpoklady byly pod Ještědem splněny na sto procent. Chodov si do Liberce přijel pro povinné tři body, které si odvezl, i když podle slov trenéra Pražanů Lukáše Procházky nepodala jeho družina optimální výkon.

Přesto se díky brankám Kristíny Belicové a Terezy Hanzlíkové ujal Chodov vedení 2:0. Kontaktní gól, kterým vrátila Liberec zpět do hry, vstřelila Julie Faťunová. Myšlenky na případné vyrovnání nebo obrat ve skóre vzaly za své ještě do konce první třetiny, kdy se trefily Daniela Frantíková a Gabriela Žůrková.

Kdo čekal, že Pražanky budou pokračovat ve střílení gólů také ve druhé části, musel být zklamán. Libereckou brankářku Nejezchlebovou sice překonaly Magdaléna Plášková a Kristína Belicova, ovšem od hostů se čekalo nepochybně více.

Završená desítka

Gólostroj nakonec pokračoval až ve třetí periodě. Kristína Belicová dokonala hattrick, k ní se přidaly ještě Karolína Suchá, Nela Jiráková a Karolína Kellovská. Chodov tak zvítězil přesvědčivě 10:1 a připsal si do tabulky další tři body.

Trenér Liberce Tomáš Jakubík kvitoval, že jeho tým nedostal větší příděl. „Jsme rádi, že tento zápas neskončil debaklem. Holky se snažily a dodržely pokyny, které jsme si řekli v šatně. Moc děkujeme Chodovu za přispění pro Lukáše Hávu a jeho rodinu, pro které vybíráme finanční prostředky. Ještě jednou díky.“

Kouč Chodova Lukáš Procházka byl i přes výhru zklamaný. „Kdybych řekl, že nemáme formu, tak by to bylo velmi mírné a asi ne úplně odpovídající realitě. Dnešní výkon byl velmi špatný. Příští sobotu nás čekají Vítkovice a pokud svůj výkon výrazně nezvedneme, bude to velmi krutý debakl.“

Liberci se v letošní sezoně nedaří vůbec nic. Crazy girls jsou beznadějně poslední v tabulce bez zisku jediného bodu. K tomu mají nejhorší útok (47 vstřelených branek) a nejhorší obranu (221 inkasovaných gólů) v celé soutěži. V průměru loví míček ze své sítě více než jedenáctkrát za zápas.

V dalším kole se představí proti lídrovi tabulky z Vítkovic. Liberecké hráčky nebudou mít proti favoritovi co ztratit, mohou pouze překvapit.