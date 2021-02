První třetina jednoznačně patřila domácímu celku, který se po gólech Jana Baumana, Jakuba Hromady a Marka Fryše ujal vedení 3:0. Druhá část ovšem byla plně v režii libereckého mužstva. Svěřenci trenéra Zdeňka Skružného během necelých sedmi minut překlopili stav zápasu na svoji stranu.

Gólovou jízdu odstartoval v čase 21:44 Jakub Kopecký. K němu se zanedlouho přidal Martin Čermák, který dalekonosnou ránou překonal soupeřova brankáře. O pouhých deset sekund později srovnal svým druhým zářezem Jakub Kopecký a velký obrat završil ve 29. minutě druhou trefou Martin Čermák, který vypálil podobně jako v NHL Alexandr Ovečkin.

Po přestávce zvýšil nikým nekrytý Radek Valeš na 5:3 pro Liberec. Pražané se ještě vrátili do hry zásluhou Jana Kopeckého a Tomáše Hanáka, kteří se postarali o vyrovnání. O tom, že tři body poputují pod Ještěd, rozhodl v čase 56:51 Vojtěch Wiener. Nic dalšího se už nestalo, a tak Liberec porazil svého soka v boji o postup do play-off 6:5.

„Myslím si, že jsme domácí zaskočili naši hrou v první třetině, kdy to rozhodně nevypadalo, že se hraje o play-off. Pražané šli celkem zkušeně do tříbrankového náskoku. O přestávce přišel z naší strany fén a pak jsme se vrátili k naší hře. Co považuji za důležité, je, že jsme i po vyrovnání na 5:5 dokázali zápas dohrát do vítězného konce, což se nám předtím nedařilo,“ ohlédl se z důležitým soubojem trenér Liberce Zdeněk Skružný.

Jak moc důležité jsou tři body v přetahované o play-off? „Úplně si nemyslím, že tento zápas rozhodoval o tom, kdo bude v play-off, protože se ještě hraje o hodně bodů. Za mě jednobodový náskok v tuto chvíli nehraje žádnou roli,“ řekl Skružný.

„Utkání rozhodla vytrvalost a odhodlání ve třetí třetině, kdy jsme byli i celkem pod tlakem. Domácí doháněli skóre a nakonec vyrovnali. Důležitý byl také poslední gól, kdy mi před branku hezky naběhl Vojta Wiener a umístil míček pěkně do branky,“ nechal se slyšet nejlepší hráč duelu ze strany Liberce Martin Čermák.

Liberec měl oproti Black Angels jednu nevýhodu, protože v pátek dohrával zápas se Spartou, zatímco Černí Andělé měli volno. „Se Spartou to byl sice těžký zápas na fyzičku, protože jsme hráli na dvě lajny od začátku třetí třetiny. Měli jsme ale volnou sobotu, takže každý ji využil podle sebe na regeneraci. Myslím si, že nám fyzička proti Black Angels nechyběla,“ je přesvědčen Čermák.

„Velké zklamání. Na utkání jsme se připravili, všechno jsme k němu směřovali. Tisíckrát jsme zmiňovali, že nelze hrát jen jednu třetinu, tak stejně kluci polevili a přišel kolaps ve druhé třetině. Vůbec tomu nerozumím. Nešlo o jednotlivce, ale o celý tým. Nebyli jsme schopni udržet balónek déle než pět vteřin,“ těžko hledal slova kouč Black Angels Tomáš Janeček.

„Hrajeme ještě pět zápasů, takže je ve hře spousta bodů. Proti Liberci jsme si to ale podělali. Štve mě, že za stavu 5:5 jsme neproměnili další gólové šance. I remíza by byla zlatá. Ztracené body budeme muset získat někde jinde,“ dodal Janeček.

Livesport Superliga – 22. kolo

Black Angels – FBC Liberec 5:6 (3:0, 0:4, 2:2)

Branky a nahrávky: 3. Bauman (R. Hanák), 6. Hromada (Kopecký), 17. Fryš (Burian), 50. Kopecký (Hromada), 53. T. Hanák (Ježek) – 22. Kopecký (Salát), 27. Čermák (Wiener), 27. Kopecký (Salát), 29. Čermák (Wiener), 48. Valeš (Ferdan), 57. Wiener (Čermák). Rozhodčí: Pangerl – Šedivý. Vyloučení: 1:0. Bez využití. Hráno bez diváků.

Sestavy

Black Angels: Körber (Matiášek) – Straka, Obuškevič, Ludvík, Bauman, Ježek – Král, Fryš, Novotný – Burian, Kopecký, Pícha – Hromada, Neklan, Hněvkovský (C) – Renčín, R. Hanák, T. Hanák – Ma. Boček. Trenér: Janeček.

FBC Liberec: Mück (Ponomarev) – Klucho, Kárník (C), Bitman, Kološ, Janeček – Kopecký, Valeš, Salát – Rozkovec, Čermák, Dlesk – Stránský, Baudisch, Ferdan – Šoltys, Wiener, Balatka – Světlík. Trenér: Skružný.