„Upomínku jsem nedostal, do výroby bych si ji musel zadat sám, protože se o to v rámci klubu starám,“ smál se šikovný forvard.

Ztěžka byste hledali většího patriota. Radek Valeš se libereckému florbalu věnuje naplno, nejenže prakticky celou kariéru strávil na severu Čech, ale výrazně se podílel na revoluci uvnitř tamního FBC.

Klub se zaměřil na výchovu mladých talentů, které si chce připravit pro extraligu a zapojovat je do procesu. Jak si florbal v porovnání s ostatními sporty stojí a co by člen širšího reprezentačního kádru mužů poradil začínajícím hráčům?

Proč u vás v dětství vyhrál florbal? Byla ve hře i jiná varianta?

S florbalem jsem začal v roce 2002, což – jak všichni víme – byla doba nejúspěšnější éry českého hokeje. Takže i já jsem pořád mydlil s hokejkou. Hokej nedopadl, ale naštěstí se tehdy velmi rychle rozvíjel florbal, u kterého jsem nakonec zůstal až doteď.

Proč tenkrát hokej nevyšel, hlásil jste se na něj?

Asi mohu říct, že to zpátky v roce 2002 byla kombinace dvou faktorů. Velké časové náročnosti a finančních požadavků.



Nepřišla přesto někdy chvíle, kdy byste se rozmýšlel o konci kariéry, nebo jiném sportu?

Zatím mohu s čistým svědomím říct, že mě florbal pořád baví, naplňuje a hlavně se chci neustále zlepšovat a posouvat. Jiné sporty by mě určitě také bavily, věřil bych si dokonce na velkou řadu z nich, kde bych mohl být po čase dobrý.



Liberci jste zůstal věrný prakticky po celou dosavadní kariéru, v extralize jste přitom poprvé naskočil už v sezoně 2011/12. Je to i zásluha prostředí v klubu a nebyla někdy možnost odejít třeba do Skandinávie?

Už je to pěkná řádka let… Kromě prvních osmi let jsem v klubu po celou dobu. Teď přijde trochu divoká myšlenka, ale když se zpětně ohlédnu za tím, jak se florbal v Liberci dělal na začátku mého působení v mužích, asi bych si doporučil odejít. Ale zůstal jsem a pomohl klub vrátit do nejvyšší soutěže. Stoprocentně mohu říct, že se FBC v posledních sezonách posunulo o míle kupředu.

Od samotných začátků jste nasbíral 300 bodů. Jste hráč, který statistiky řeší, nebo se od nich naopak snažíte co nejvíc oprostit? Mohou pak ve finále i trochu svazovat…

Pročítání a hledání zajímavostí ve statistikách mě baví vlastně už odmala. Koneckonců listování mezi čísly v NHL je doteď jedna z mých nejoblíbenějších činností vůbec (směje se). Kdybych měl odpovědět, myslím, že mám velký přehled. Co se týče těchto ‚velkých‘ a kulatých čísel, troufnu si říct, že o nich všichni hráči vědí. Podle mě je i na místě říkat, že částečně svazovat mohou, protože je v hlavě prostě máte.



A jak si mety vážíte?

Jde o zajímavý počin, rozhodně si ho vážím. Je to o dlouhodobé práci, zdraví, vydaném úsilí na trénincích… Moc dobře si uvědomuji, že samo nikdy nic nepřijde.



Jaké je vlastně působit na nejvyšší florbalové úrovni? Nejde úplně o profesionální sport, není postupem času horší a horší kloubit sportovní kariéru s profesní drahou?

Část hráčů už má v lize vytvořené takové podmínky, které jim umožňují kloubit osobní život s tím florbalovým. Když je člověk student, jde to velmi jednoduše, ale postupně to bývá horší a horší. Začne záležet na tom, jaké má hráč vlastně zaměstnání. Co se týče mě, jsem přímo zaměstnancem našeho klubu, takže mám na starost agendu ohledně komunikace, trénuji mládež a pořádám eventy. Jsem za to vděčný, díky tomu se můžu naplno věnovat florbalu.

Které podmínky jsou to konkrétně?

U nás v klubu je to třeba tak, že je nás několik zaměstnáno přímo v FBC. Staráme se o mládež a děláme agendu okolo chodu. V ostatních celcích mohou dostávat hráči různé finanční benefity, nebo práci u partnera klubu, takže nemusí být problém s uvolňováním na zápasy v týdnu. Jsou různé cesty, ale stoprocentně podstatná část hráčů hraje florbal ve volném čase.



Co je z vašeho pohledu klíčové proto, aby začínající florbalista uspěl a dostal se třeba až do extraligy. Možná píle navíc mimo tréninky, sebedisciplína v tréninkovém rytmu?

V minulosti nejspíš stačilo to, aby děti vydržely hrát až do věku, kdy dostanou první šanci v A-týmu. Ta doba už je pryč. Mladí hráči musejí přijít dobře kondičně a technicky připravení, začíná se ukazovat to, kdo byl víc samostatný, trénoval i individuálně a myslí to opravdu vážně.



Už dřív jste říkal, že mohou být vaše statistiky příkladem pro mladé hráče. Že jde i v Liberci dosahovat zajímavých individuálních met. Máte to obecně postavené tak, že byste chtěl mladší hráče motivovat nejen v trénincích, ale i výkony?

Máme v Liberci nesmírně kvalitní mládež, kterou jsme si sami vychovali. V budoucnu nás může posunout právě na pozice, na něž zatím nedosahujeme. Proto my ‚starší‘ hráči společně s klubem potřebujeme, aby nám děti důvěřovaly, že můžeme hrát s nejlepšími týmy a sami mají šanci na zajímavé individuální výkony.

Jak vnímáte počty hráčů začínajících s florbalem? Hlásí se k vám víc dětí než v minulosti? Ostatní tradiční sporty mají se základnou poslední roky problémy…

Až skončí koronavirová opatření, ukáže se, jak dobře jsme v klubu pracovali s mládeží tím, jestli se nám členové vrátí zpět do tréninkového procesu. Na počet dětí jsme si nikdy nestěžovali, základnu máme širokou. Je otázka, jestli za to může trend florbalu jakožto moderního sportu, nebo jde spíš o důkaz, že se dobře s mládeží pracuje.

Kdybyste mohl začínajícím hráčům poradit jednu zkušenost ze své kariéry, která by to byla?

Že je nejdůležitější, aby byli maximálně poctiví a pracovití na tréninku i mimo něj. Bez této vlastnosti se mohou zlepšovat jen těžko. Tato rovnice podle mě platí pro každého sportovce, který chce být úspěšný.

Jaký je podle vás největší rozdíl mezi florbalovou kabinou a třeba hokejovou? Je v něčem florbal specifický, nebo je to podobné?

Těžká otázka, protože atmosféru hokejové kabiny jsem nikdy nezažil. Ale jednu myšlenku mám… Zatím nám florbalistům nebylo dopřáno mít pořádné zázemí se svojí šatnou, kde bychom mohli trávit čas před a po tréninku. Nechávat si tam své věci a vybavení. Bude to mít podobně mnoho týmů, protože hrají v halách, které vlastní město apod…

K tomu mě napadá, jestli jste typ, co se před utkáním potřebuje maximálně soustředit na výkon?

Ne, spíš se naopak snažím před zápasy lehce rozptýlit, protože vím, že mě plné soustředění čeká následující dvě hodiny, kdy zápas probíhá. Zlomový moment plného soustředění nastavává v době, kdy přijdeme po rozcvičce do šatny.



A co rituály?

Pár jich mám. Chci třeba vždycky chodit na nástup jako poslední. Ještě mám rád, když si před zápasem lehce můžu poležet a na chvilku usnout. Ale když se nic z rituálů nestane, rozhodně mi nevadí.



Je něco, co v průběhu kariéry děláte navíc kromě obvyklé florbalové přípravy?

Jak už jsem zmiňoval, rád bych dělal snad každý sport nebo aktivitu, která mě napadne. Ukazuje se, že toho ale kromě letní přípravy zase nic moc jiného stíhat nejde (usmívá se). Každopádně zmíním jednu přípravu, kdy jsme pravidelně chodili na crossfitové tréninky. To byla velká zábava, ale taky neutuchající dřina.

Jaké cíle byste si chtěl v rámci sportu ještě splnit?

Rozdělím je na tři roviny. Zaprvé udělat s mužským týmem úspěšnou sezonu, respektive být dlouhodobě v play-off. Druhý cíl se týká reprezentační úrovně. Ve výběrech jsem sice už poměrně dlouhou dobu, ale žádnou větší roli jsem nikdy nedostal. Dvakrát mě minulo i mistrovství světa, na nějž jsem čekal v roli náhradníka. Kdyby se právě šampionát povedl, byl bych nesmírně rád. Třetí bod je spjatý s tím, že pracuji přímo ve sportu. Chci, aby se naše mládež měla dobře, byla spokojená a dosahovala týmových úspěchů jako v minulých letech.

Dostal jste vlastně vzhledem k milníku od klubu nějakou upomínku? Dres s číslovkou, nebo nějakou dobrou láhev…

Nedostal a asi bych ji musel dokonce sám zadat do výroby, protože se starám i o toto (směje se). Ale nevadí mi to, jde hlavně o vzpomínky, které má člověk v sobě. Pokud nejste vášnivý sběratel, tak stejně nějaký upomínkový dres nebo láhev uklidíte do krabice pod postel, takže to pro mě zase takový problém není.

Kryštof Rossmann