V Březové nad Svitavou se točila scéna z bondovky

Už je to šestnáct let, co se na hřišti v Březové nad Svitavou usídlil filmový štáb bondovky Casino Royale.

Hlavní hrdina Daniel Craig se sice tehdy v městečku neobjevil, ale natáčel se tady celý den průjezd vlaku pendolino. Ve filmu ale není místo poznat, protože se tam objeví jako noční příjezd vlaku.

Další natáčení s pendolinem se pak odehrávalo za jízdy vlaku na trati Ústí nad Orlicí – Česká Třebová – Svitavy.