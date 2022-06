Ačkoliv místo, kde se v roce 1982 zrodila česká komedie století, není nijak veřejně propagované, filmoví nadšenci a turisté si ho sami dokážou vyhledat. Majitel si už během let zvykl, že jejich chalupu jezdí okukovat zvědaví výletníci. Všechno má ale svoje hranice a leckdy to návštěvníci přehánějí. Nelze se divit, že majitel nese nelibě, když skupina padesáti lidí zanechá po sobě poházené odpadky na louce a dobývá se k nim domů. Při naší cestě se povalovaly kolem ohniště čtyři prázdné pivní lahve. Ztráta soukromí je daň za to, že majitel vlastní patrně nejznámější českou filmovou chalupu.

Zdroj: Deník/Jan Braun

Obec je však patřičně hrdá na to, že se tam natáčel tak slavný a oblíbený film. Už když přijíždíte do Dolního Dvora, vítá vás cedule S námi vás baví svět. Letos se vyrábí speciální turistické panely, které už během letošního léta na šesti vyhlídkových místech připomenou scény z komedie S tebou mě baví svět.

Obec při jejich výrobě spolupracovala se synem Marie Poledňákové. Panely ilustrovala Kateřina Miler, dcera autora slavné postavičky Krtečka Zdeňka Milera. Ten měl v Dolním Dvoře také chalupu. Turistické panely budou mít i svoji webovou aplikaci. Po načtení QR kódu se spustí ukázka z filmu S tebou mě baví svět a nabídne několik otázek. Za úspěšné splnění testu dostanou účastníci certifikát.

Šampaňské na uvítanou

Když se film S tebou mě baví svět natáčel před čtyřiceti lety v Dolním Dvoře, byl u toho tenkrát také místní hajný a dobrovolný člen Horské služby Alojz Čechotovský. Ačkoliv mu je devadesát let, bez váhání sype z rukávu vzpomínky na natáčení.

Už samotný začátek filmování u chalupy, která se divákům vryla do paměti jako Apalucha, byl zajímavý. „Ve sněhu bylo nastrkaných dvacet flašek šampaňského a paní Poledňáková vysvětlovala všem, co a jak chce udělat, a zdůraznila, že by byla hrozně ráda, aby každý odvedl maximum. Paní Poledňáková byla opravdu výborná,“ vzpomíná.

Pan Alojz, který pochází z vesničky Sološnica od slovenských Malacek a do Krkonoš přišel v roce 1950, působil jako technický poradce filmařského štábu. Hercům pomáhal například s lyžováním.

„Radil jsem jim, jak nejlépe natočit scény v zimním prostředí, například na lyžích. Za Julia Satinského musel jezdit na běžkách někdo jiný. Takže zatímco jsme točili, jak chlapi jedou v noci lesem a padají u stromků na hubu, Satinský v chalupě popíjel borovičku. Lyžovat uměl jen Pavel Nový. Ten byl opravdu dobrý a nejodvážnější,“ chválí filmového Pepu.

Do kadibudky spadl kluk z horské služby

Pavel Nový mu dal během natáčení pořádně zabrat. Byl to nezmar. „To byl divočák! Nezapomenu do smrti na to, jak vzal z kuchyně velké hrnce, ve kterých se vařil čaj, a jezdil s nimi z kopce. Měl štěstí, že se nic nestalo, otevřený velký hrnec mu mohl rozříznout obličej nebo způsobit jiné zranění. S Pavlem jsme se hodně spřátelili a byli poté v kontaktu. Litoval jsem ho, když byl hodně nemocný,“ říká bývalý hajný z Dolního Dvora.

Mezi památné scény patří pád Václava Postráneckého do kadibudky nebo kočárek ujíždějící s Matýskem po sjezdovce. „Do kadibudky spadl jeden kluk z Horské služby ze Špindlu. Zvládl to bez zranění, bylo to tak narafičené. S kočárkem to bylo tak, že jsem ho držel přes kladku na silném rybářském vlasci. Připraveny byly tři řady chytačů," vypravuje.

Chalupa, ve filmu pojmenovaná Apalucha, tehdy patřila partě pražských vodáků. Některé scény se natáčely také u místních v Dolním Dvoře. Například v jedné chalupě se dotáčelo, jak Jana Šulcová proletěla uhlím.

Na natáčení v Dolním Dvoře byl Alojz Čechotovský uvolněný od ředitele lesního závodu Vrchlabí. Měl strach, aby se nikomu z herců nic nestalo. „Herci byli divoši. Bylo to s nimi hezké, mám spoustu zážitků a hezké vzpomínky. Přineslo mi to přilepšení a ještě jsem si užil legraci. Hlavně po večeři v hotelu Morava v Dolním Dvoře to bylo vždycky veliké,“ říká.

Zlatý mlýn

Cestu ke slavné filmové chalupě Apalucha v Dolním Dvoře lemuje stavení Zlatý mlýn. V někdejším proslulém pohostinství se dávám do řeči s Jaroslavem Fickem, který se o něj stará. Uvnitř ukazuje lavici, na které seděly děti při jedné ze scén filmu S tebou mě baví svět. Filmaři Zlatý mlýn využívali, je to odtud kousek k chalupě Apalucha.

Zdroj: Deník„Lidi se na Apaluchu chodí pořád dívat, i když to je už hodně let od natáčení. I v zimě jezdí na běžkách, je to kousek od Tetřevích bud,“ povídá Jaroslav Ficek. „Dříve byli zvyklí, že majitel Zlatého mlýna Ivan Zdeněk uměl hezky vyprávět. Dodnes na to lidé vzpomínají. Zastavili se, dali si něco dobrého, pivo nebo zmrzlinové poháry,“ dodává.

Dnes je objekt zavřený, majitel zemřel. Lidé přesto stále vyzvídají, jestli se podnik na horské samotě v blízkosti slavné chalupy Apalucha znovu otevře.