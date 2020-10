Do Letňan dorazila první část dodávky lůžek od firmy Linet

aktualizováno 21.10.2020





V připravované polní nemocnici v pražských Letňanech společnost Linet ve spolupráci s vojáky připravila první polohovací lůžka. Do pátku jich do areálu výstaviště přiveze 500, řekl předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr. Do budovaného zařízení dnes také vojáci přivezli například polštáře či lůžkoviny ze skladu SSHR ve Štítině na Opavsku. Polní nemocnice by měla být připravena do konce týdne, spuštěna bude v případě nedostatku kapacit v ostatních nemocnicích.

V Letňanech pokračuje výstavba záložní nemocnice. Ve středu dopoledne dorazila první část dodávky lůžek od společnosti Linet. | Foto: Ministerstvo obrany/Michal Voska

Vláda v pátek rozhodla o nákupu 2000 lůžek od dvou českých výrobců, v Letňanech z nich bude použita čtvrtina. "Ostatní lůžka půjdou do našich skladů a část ještě necháme v meziskladu u výrobce. Vedle společnosti Linet nám je dodává také firma Proma Reha. Oba jsou to čeští výrobci. Většinu nám dodají do tří týdnů," uvedl dnes Švagr. Ze společnosti Linet v Želevčicích na Kladensku vyjely první vozy s lůžky pro stát dnes ráno, do Letňan je dopravily před 09:00. Firma Proma Reha z České Skalice na Náchodsku své výrobky podle informací ČTK začne dodávat příští týden. Vláda uzavřela služby a maloobchod. Volný pohyb omezila na nákup či do práce Přečíst článek › Švagr dnes novinářům v Letňanech řekl, že lůžka bude do polní nemocnice přivážet pouze Linet, aby se na místě nekombinovali dva dodavatelé. Linet celkem dodá SSHR 1618 lůžek, firma Proma Reha 382. Z nich 1500 budou standardní plně polohovací lůžka, zbylých 500 pak lůžka vyšší kategorie určená pro jednotky intenzivní péče. Polní nemocnice v Letňanech bude vybavena standardním typem postelí, v případě potřeby je ale Linet připraven je vyměnit za vyšší kategorii. Bleskový nákup Nákup 2000 lůžek by měl stát vyjít na 107 milionů korun bez DPH. "Jde o bleskový nákup. V pátek ho schválila vláda. Rychle jsme oslovili dominantní výrobce v ČR. V pondělí jsme podepsali smlouvy. A dnes už máme první lůžka," řekl dnes Švagr. Lůžka do Letňan dovezla společnost Linet, která zajistila i pracovníky na jejich sestavení. Podle Švagra je součástí smlouvy dohoda, že až nebudou v Letňanech potřeba, firma je opět doveze do svého výrobního závodu, kde je vydezinfikuje a zabalí pro dlouhodobé skladování. Zásob krve mají v Kladně dostatek, požadavky na kovidovou plazmu zatím nejsou Přečíst článek › Kromě nově zajištěných lůžek má správa ve svých skladech dlouhodobě 2500 lůžek, z toho 1000 modernizovaných. Podle informací ČTK mají i nadále sloužit jako "železná zásoba". Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) minulý týden uvedl, že tato lůžka neodpovídají standardům. Podle Švagra jsou to lůžka "pro polní podmínky". S českou jedničkou na trhu zdravotnických lůžek, firmou Linet, jednal o možné dodávce minulý týden premiér Andrej Babiš (ANO). Podle ředitele firmy Tomáše Koláře vyjádřil premiér zájem o 4000 lůžek. Švagr dnes na dotaz ČTK řekl, že aktuálně SSHR dostala za úkol pořídit 2000 lůžek. Pokud by dostala další požadavek, začne o něm s výrobci jednat. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) dnes po jednání vlády potvrdil, že zakázka byla snížena na 2000 lůžek. "Vzhledem k tomu, že výroba nějakou dobu trvá, pro nás zatím není smysluplné kupovat více lůžek, protože by byla dodána třeba v horizontu měsíce. Máme v státních hmotných rezervách lůžka, která sice jsou velmi stařičká, nicméně byla by aspon nějaká," uvedl. V nemocnici budou umístěni pacienti na doléčení O výstavbě polní nemocnice bylo rozhodnuto na konci minulého týdne, potřebný materiál vojáci začali přivážet o víkendu. Hlavní část dorazila v pondělí, zbylé části armáda doveze do pátku. Pokud bude zařízení spuštěno, bude mít charakter nemocnice následné péče, umístěni v něm tak budou pacienti na doléčení. Sloužit by také mohlo pro pacienty, kteří ještě budou v karanténě. Práce v Letňanech pokračují.

500 lůžek z toho 10 s intenzivní péčí. Laboratoře, JIP i operační sál. Děláme na tom ?#ArmadaPomaha pic.twitter.com/9aS7IGRsXs — Armáda ČR (@ArmadaCR) October 21, 2020 Nemocnice v Letňanech by měla být spuštěna v okamžiku, když dojdou kapacity v "kamenných" nemocnicích. Zařízení bude oficiálně provozovat Nemocnice na Bulovce, která si část letňanského výstaviště pronajala. Na místě ale budou nasazeni především vojenští lékaři a zdravotníci, které armáda v případě aktivace polní nemocnice stáhne z jiných nemocnic. Podle pátečního vyjádření Prymuly bude polní nemocnice v Letňanech záložní a nemusí být využita. Věří, že budou stačit zvýšené kapacity kamenných nemocnic. Do „hlídání“ dětí rodičů potřebných profesí se zapojují i jídelny Přečíst článek ›

Autor: ČTK