Parta železničních modelářů zpřístupňovala lidem svůj model kolejiště ve Lhotě u Opavy sedm let. V roce 2018 se rozhodli, že je na čase se přestěhovat do nových větších prostor, ideálně do takových, které by jim patřily. Nadšenci proto zakoupili pozemek, symbolicky přímo za vlakovou zastávkou ve Lhotě.

OBNOVA

Už mají vyřízeno i stavební povolení. Avšak do doby, než seženou potřebné finance k výstavbě se usmysleli, že nechtějí veřejnost o své jedinečné dílo ochuzovat.

Našli si proto dočasné prostory ve slezské metropoli, konkrétně halu ve Wolkerově ulici 1359/11A v části Kateřinky. Proces obnovy kolejiště je už v plném proudu.

Stěhování do nových prostor v Opavě:

Zájemci mohou sledovat Facebook Železniční modeláři ve Lhotě, kde se dozví všechny aktuální zprávy, nebo také web www.zmlhota.cz.

„Dělají se vnitřní úpravy, vyklízí se, maluje, aby zkrátka ten prostor byl připraven na stěhování modelu a aby to pro návštěvníky bylo příjemnější. Jednou měsíčně máme v plánu připravovat dny otevřených dveří. Vstupné by bylo dobrovolné a zájemci by se mohli přijít podívat, jak se takový model buduje, co všechno to obnáší a jak se vše vlastně staví, dá se říci od nuly,“ vysvětluje jeden z modelářů Jakub Javorek s tím, že do konce roku by již rádi měli vše připraveno k oficiálnímu otevření.

„Samozřejmě, že například krajina a ostatní nebude na takové úrovni jako před zrušením kolejiště. Ale už by mělo vše jezdit a fungovat tak, jako tomu bylo v předešlých prostorech ve Lhotě,“ upřesňuje.

Původní model se bude v Opavě postupně rozšiřovat a návštěvníci tak budou moci pozorovat vznik jednoho z největších modelových kolejišť v České republice.

Model z roku 2018:

„Zároveň už jej budeme vytvářet tak, aby byl nachystán na případné další stěhování do našich prostor, které plánujeme vybudovat,“ přibližuje Jakub Javorek.

STARTOVAČ

Stěhování pochopitelně spolkne nemalé peníze. Modeláři proto chtějí spustit Startovač.

Jde o webovou platformu, která umožňuje získat finance na různé projekty. Zájemci si na ní mohou koupit zajímavý dárek nebo odměnu a tím danou věc podpořit. V tomto případě tedy půjde o finanční pomoc na stavbu kolejiště.

„Startovač bychom rádi rozjeli během několika málo týdnů. Lidé si budou moci koupit třeba vlastní model svého domečku nebo nějakou figurku, budou to takové symbolické dárky. Chtěli bychom vybrat zhruba 300 tisíc korun. Ve hře je i spolupráce s opavským magistrátem, odkud by také byla možná nějaká podpora, ale to nechci předbíhat,“ prozrazuje závěrem Jakub Javorek.