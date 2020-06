Jako na ropných polích si od pondělního dopoledne připadá řada obyvatel Rybniště. Vesnicí se totiž nese zápach nafty. Oproti obyvatelům Texasu ale z toho příliš radosti nemají. Hasiči a odborná firma v úterý 2. června likvidovali velký únik nafty, při kterém z lokomotivy přímo na rybnišťském nádraží vyteklo téměř 4000 litrů paliva.

„Budete to odčerpávat? Já mám vody plný sklep. No, vody. Nějaké tekutiny,“ říkal dnes krátce před polednem majitel jednoho z rybništských domů hasičům, kteří zrovna sbírali z hladiny malého potůčku sorbent nasáklý naftou. Aby se dál nešířila, postavili několik hrázek, na kterých naftu zachytávali. Jen do úterního poledne specializovaná firma odvezla více než 15 tisíc litrů vody kontaminované palivem z nádrže lokomotivy. Další tisíce litrů takové bude ještě potřeba odvézt a zlikvidovat.

Že se jedná o neobvykle masivní únik, potvrzují také hasiči. „Za třicet let u hasičů jsem u tak velkého úniku nafty nebo benzinu nebyl,“ zmínil velitel varnsdorfských dobrovolných hasičů a místostarosta Varnsdorfu Jiří Sucharda, který byl v Rybništi jako člen krizového štábu obce s rozšířenou působností. Z lokomotivy totiž vyteklo tolik nafty, kolik se vejde do nádrží téměř stovky osobních aut.

Nafta následně začala vyvěrat v malém potoce přibližně 300 metrů od místa nehody lokomotivy. Ještě v úterý po poledni nebylo jasné, kudy protékala. Ze starých plánů totiž nebylo zřejmé, že by zde bylo například nějaké odvodňovací potrubí z kolejiště. Proto bylo potřeba bagrem rozkopat část zatravněné plochy pod nádražím, která leží mezi místem úniku a místem výronu nafty. Odbagrovat bude nutné také část železničního svršku v místech, kde k nehodě nešlo. Tam je nyní vykopaná jáma, do které nafta z okolí stéká.

Do jaké hloubky je zemina kontaminována, bude jasné po laboratorních rozborech. Zpravidla se odebírá přibližně metrová vrstva hlíny a štěrku.

Ohrožené rybníky

Na pozoru se kromě hasičů mají také pracovníci životního prostředí. Potok, do kterého nafta natekla, se totiž vlévá do Školního rybníka a následně teče do Velkého rybníka. Ten jen chráněnou ptačí rezervací, ve které je možné pozorovat jeřába nebo orla mořského, a zároveň největší stojatou vodní plochou v děčínském okrese. „Naštěstí neprší. Kdyby přišla nějaká prudší přeháňka nebo vytrvalý déšť, bylo by velmi složité udržet naftu nad rybníky,“ doplnil Sucharda.

Přesnou příčinu nehody nyní stanovují vyšetřovatelé Správy železnic. Podle jejího mluvčího Marka Illiaše je nyní ještě na nějaké závěry brzy.

Podle informací Deníku ale mělo k nehodě dojít po nečekaném přehození výhybky, po kterém lokomotiva táhnoucí několik vagonů vykolejila a prorazila si nádrž. „V současné době můžeme pouze potvrdit, že k nehodě došlo při posunu,“ uvedl Illiaš s tím, že za přibližně 50 minut se podařilo ve stanici, kde se křižují vlaky, obnovit provoz.

K nehodě došlo v pondělí dopoledne. Nejprve podle mluvčího hasičů Lukáše Marvana vyteklo z nádrží lokomotivy okolo tisíce litrů. Při další manipulaci s mašinou se ale nádrže protrhly a celý jejich obsah vytekl na kolejiště.