Někdy máme pocit, že uprchlíci naši pomoc zneužívají, říkají sociální pracovníci

Potvrdila, že problémy s ubytováním úředníci i přes nedostatečnou kapacitu neočekávají. „S ohledem na to, že očekávaná poptávka po opětovném ubytování uprchlíků nebyla s koncem měsíce května naplněna a, vycházíme-li z informací ubytovatelů, že sami uprchlíci si aktivně vyhledávají ubytování a nebo se vrací zpět na Ukrajinu, nepředpokládáme, že bychom měli s koncem června nedostatek volných ubytovacích kapacit,“ doplnila Čmoková.

Tři tisíce uprchlíků

Podle neoficiálních čísel pobývaly ještě během května v hotelích a penzionech asi tři tisíce uprchlíků. Řada z nich by si ráda našla vlastní bydlení, za které chce standardně platit. Jenomže není z čeho vybírat. Byty k pronájmu v regionu nejsou. „Běženci by si chtěli pronajmout byty, my jim ale nemáme co nabídnout. Kolegové obcházejí realitní společnosti, ale bez úspěchu. Nabídka není žádná,“ konstatoval před časem ředitel organizace Člověk v tísni Karlovy Vary Jan Němeček.

Náhradní kapacity, které kraj běžencům nabízí, jsou v jednom mariánskolázeňském hotelovém řetězci, část lůžek uvolnilo město Kraslice, další kapacity se nacházejí v nevyužitých školních zařízeních Karlovarského kraje, jako jsou například domovy dětí a mládeže.