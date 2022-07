„Žena zemřela na místě. Muž utrpěl zranění se kterým ho záchranáři převezli do nemocnice (ve Zlíně). V tuto chvíli nejsem schopná jeho zdravotní stav posoudit. Už žádné nebezpečí nehrozí, provedli jsme prohlídku budovy, zaměstnanci úřadu můžou pracovat dál,“ doplnila policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Za sexuální nátlak vůči nezletilým uložil soud muži z Luhačovic podmínku

Z části omezený provoz byl ještě dopoledne ve 14. patře 21. budovy, kde k tragédii došlo. Právě tam se nachází odbor kanceláře hejtmana Zlínského kraje, Radima Holiše.

Ten však podle informací Deníku v kanceláři ani v budově v době neštěstí nebyl.

Zastřelená žena patřila do týmu kanceláře hejtmana

„Bohužel se stala osobní tragédie, která nemá spojitost s fungováním kraje, ani krajského úřadu. Incident se týkal dvou osob, jedna přitom zemřela a druhá je zraněna. Bohužel je to čin nevratný. Zemřela mladá kolegyně, která patřila do našeho týmu kanceláře hejtmana, takže to zasáhlo i mě. Ovlivní to chod celého úřadu. Teď musíme být silní. Nejhorší zprávou je, že zmařený život nic nevrátí,“ řekl Radim Holiš Deníku.

Střelec momentálně leží se zraněním v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně a podle policistů jej zatím nelze vyslechnout.

"Vzhledem k vážnosti jeho zdravotního stavu není schopen úkonů v trestním řízení," poznamenala Simona Kyšnerová.

„Muž má těžké poranění hlavy a mozku. Je v ohrožení života," uvedla pro ČTK mluvčí Krajské nemocnice T. Bati Dana Lipovská.