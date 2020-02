Kam s nimi? Tuto Nerudovskou otázku si nyní na Břeclavsku kladou nejen společnosti svážející odpad, ale také starostové jednotlivých obcí a měst. Důvodem jsou staré pneumatiky.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

„Nemáme je kam udat. Chybí nám tak zvaná koncovka. Všude mají naplněné kapacity. Proto jsme upozornili vedení dotčených obcí, kde svážíme odpad, na to, co se děje, a že až do odvolání nebudou sběrné dvory pneumatiky přijímat,“ uvedla obchodní zástupkyně svozové společnosti STKO Mikulov Michaela Křivánková.