Obžalovaným je David S., který silně opilého muže, majícího v sobě čtyři promile alkoholu, uhodil do tváře. Michal Č. nekontrolovaně upadl na zem a později zemřel na krvácení do mozku.

Jako svědci v pondělí vypovídali pozůstalí. „Byl to hodný kluk,“ řekla Michalova maminka s tím, že syn hodně pracoval. „Celý život od vyučení pracoval jako telekomunikační mechanik. Měl toho hodně, někdy se vracel i pozdě večer,“ konstatovala žena, podle které se život se synem nemazlil. Absolvoval rozvod, později mu zemřela přítelkyně.

„Měl svůj byt, ale po smrti přítelkyně žil prakticky tři roky u nás. Říkal, že v tom bytě nechce být sám,“ řekla matka. Muž měl několik koníčků: „Hrál šipky, s námi chodil na vědomostní kvízy, měl i svůj hokej,“ dodala matka.

Se smrtí syna se stále nedokáže vyrovnat. „První dva měsíce potom jsem stála u okna a čekala, kdy vystoupí z autobusu a já mu začnu chystat jídlo. Chodím za ním hřbitov, jdu i do jeho pokojíčku a povídám si s ním,“ sdělila se slzami v očích. Vzpomínala také na to, když jí nad ránem lékaři telefonovali z nemocnice, že syn umírá. „Ani nevím, jestli jsem do nemocnice jela v pyžamu,“ uvedla žena, která podepsala souhlas s darováním orgánů svého syna. „Mrzí mě ale, že nevím, kdo dostal jeho srdce,“ uzavřela.

Neměl odvahu

Obžalovaný se jí vzápětí přímo v soudní síni omluvil. Omluvil se nejen za samotnou událost, ale také za to, že dosud nenašel sílu jí pohlédnout do očí.

„Neměl jsem odvahu za vámi zajít. To, co se stalo, je velké neštěstí a velká tragédie. Moc mě to mrzí,“ řekl.

Zdroj: Deník / Jaroslav Perdoch

Na mrtvého fanouška u soudu vzpomínala i jeho sestra. „Byl to můj jediný bratr. Měli jsme krásné dětství. Stýkali jsme se i v dospělosti. S našimi syny jsme jezdili na chatu a víkendy. Měli jsme každý své bydlení, hodně jsme se scházeli u naší mamky,“ uvedla sestra, která se u soudu vyjádřila i k informacím o údajné bratrově slabosti pro alkohol.

„Neříkám, že byl abstinent. Chodil na pivo, ale ne každý den. Byl pivař, na tvrdý alkohol moc nebyl. Měl svou hospůdku, kde sázeli štamgasti,“ doplnila sestra s tím, že bratrova smrt ji silně zasáhla. „Umřel mi bratr, nevím, co bych k tomu ještě dalšího řekla,“ uvedla.

Členu ochranky za ublížení na zdraví s následkem smrti hrozí pět až deset let vězení. Použitou právní kvalifikaci však obhajoba odmítá. Proto ani nechtěla jednat se žalobcem o dohodě o vině a trestu. V pondělí měli u soudu vypovídat dva její znalci, kteří se zaměřili na zdravotní stav havířovského fanouška před osudným incidentem. Oba se z jednání omluvili.