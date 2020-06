Poškozený dostane peníze za stížení společenského uplatnění. Trpí psychickými problémy.

Ilustrační foto | Foto: Foto Deník/ Jindřich Hladík

Základní škola v Nové Vsi u Chotěboře na Havlíčkobrodsku bude muset platit za to, že nedokázala zabránit šikaně na dolním stupni ve školním roce 2009/2010. Zaplatit budou muset i dva bývalí žáci, kteří mají závažný čin na svědomí. Vyplývá to z rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové. Ten ve čtvrtek 18. června přiznal šikanovanému chlapci, kterému bylo v době činu pouhých devět let, 288 tisíc korun za ztížení společenského uplatnění.