I podle místních je splav v této části řeky Ostravice zrádný. Proč tomu tak je, jsme se zeptali Adama Šindlera, vedoucího spolku Campanula vodáci, který na Ostravici pořádá organizované sjezdy.

"Jez je postaven proto, aby se zpomalil tok řeky a ona ztratila energii. Bohužel to s sebou nese i to, že se tam dělají zpětné proudy nebo takzvaný vývar. Voda se tam pořád dokola mele. A člověka, ať je sebelepší plavec, to neustále tahá dolů. Každopádně tato událost je obrovskou lidskou tragédií a je mi to moc líto,“ říká.

Jak dále upozorňuje, tento splav ve Frýdlantu není v České republice vůbec ojedinělý. „Takových jezů je spousta, stavělo se jich mnoho i na jiných řekách. Nejvíce utopených v ČR je vždy na těchto umělých stavbách. Řeka jako taková skýtá málo zrádných míst, které by byly takto nebezpečné,“ míní Adam Šindler.

Pokud se pořádají organizované sjezdy, není tento frýdlantský jez jejich součástí, splutí končí ještě nad ním. „I přesto ale vždy všechny účastníky upozorňujeme, že jezy jsou ošemetné, vždy to uvádíme i v propozicích sjezdů,“ pokračuje.

Záchranné pomůcky kradou zloději

Jeden z místních obyvatel se rovněž nechal slyšet, že v minulých letech byly k tomuto frýdlantskému jezu nainstalovány háky a lana jako pomoc pro případné topící se osoby. Jenže dvakrát po sobě je někdo ukradl, potřetí už zde umístěny nebyly. Podle Adama Šindlera je takovýto vandalismus na řekách běžnou záležitostí.

„Ano, bohužel se to stává a ke krádežím dochází. Kdyby zde nějaké pomůcky byly, mohlo to ty lidi zachránit. Mělo by tedy docházet k častějšímu obnovování, ale to je zase náklad. Systémové řešení by bylo, kdyby žáci základních nebo středních škol absolvovali stejně jako kurzy lyžařské i kurz vodácký. Aby byli poučeni o tom, jak je to všechno nebezpečné. Stačil by jeden vodácký výlet v osnovách. Druhým řešením je přestavění jezů, ale to se pohybujeme v řádech desítek miliard a je to vize z říše snů. Spíše do budoucna, když už se jez rekonstruuje nebo staví nový, ať se na vodáky myslí. Protože bohužel nebezpečné jezy se napříč ČR budují dál, i když nemusí. No a třetím řešením je umístit tam nějaké to lano, které se ale může ztrácet,“ dodává pro Deník Adam Šindler.