"S cizími lidmi si nepíšu, protože vím, co se na internetu děje. Když jsem si rozklikla profil toho muže, měl na něm napsané, že má rád hodně mladé holky. To mi přišlo hodně divné a měl tam i divné fotky, tak jsem to řekla mamce," svěřila se dívka.

"Moje podmínka k tomu, aby mohla mít účet na sociální síti, byla taková, že nic nebude mazat a všechno bude kontrolovatelné. Musela na to přistoupit. Dcera mi pak oznámila, že na sociální síť se jí přihlásil někdo, koho nezná. Myslela si, že to je asi nějaký kamarád ze školy nebo ze sportu. Pak přišla s tím, že se tam objevila fotka medvídka s dírou mezi nohama. Nevěděla, jestli si z ní někdo dělá legraci, nebo ne. Ode mě dostala poučení, aby nekomunikovala a nechala to být," vylíčila matka školačky.

Jenže pak muž začal její dceru vyzývat, aby mu napsala, že si zavolají a mohli by se i sejít a vyptával se jí na věk. Neodpověděla, místo toho zprávy ukázala rodičům, kteří jí radili, ať nijak nereaguje. To nejhorší ale mělo teprve přijít.

"Pak začal živě vysílat, byl tam muž nahý do půl těla, promítal si masku psa na obličej a byly vidět jen pohyby rukou. Dcera to vypnula. Na sítích není pořád, ale asi za tři dny profil vysílal znovu. Dotyčný masturboval a měl zase na obličeji promítnutou masku, ale klauna. To už dcera podala trestní oznámení. Policie začala konat a hned druhý den nás kontaktovala, že ho vypátrala. Čeká na soud. Bohužel je to člověk z okolí, potkáváme ho," popsala otřesnou zkušenost žena.

I pro její dceru je dodnes nepříjemné o tom s kýmkoli mluvit, přesto v sobě tu odvahu našla.

"Už bych to nechtěla zažít. Oslovil ještě asi tři kamarádky. Bavily jsme se o tom a moje kamarádka o tom nechtěla vypovídat, protože se před panem ředitelem styděla. Tak jsem jí říkala, ať na policii jde, že to je opravdu důležité. Viděla jsem upoutávky na film V síti, doma jsme se o tom tématu několikrát bavili a ve škole jsme měli přednášky. Vím, že se na sítích pohybují i lidé, kteří to nemají v hlavě v pořádku, jsou i třeba nějak nemocní, nebo mají takovou zálibu, že vydírají malé děti," dodala školačka, která se v budoucnu chce stát právničkou.

Její pohotová reakce překvapila i samotné rodiče.

"Veškerou konverzaci si screenovala, a to také od kamarádky, kterou také obtěžoval, a jak s ním začala komunikovat, vyzýval jí ještě k horším věcem, nejen k tomu, aby se sešli. Děti jsou strašně naivní, věří, že jim nikdo neublíží, že svět je jenom dobrý. Vyrůstají v rodině, kde jsou v bezpečí, ve škole, kde je opatrují učitelé a vyjdou ven, kde je realita života úplně jiná," dodala žena, podle níž je větší kontrola dětí ze strany rodičů nad jejich volným časem a nad tím, čím přispívají na sociálních sítích, na místě a je dobré i vědět, s kým se setkávají.

Kdyby kdokoliv pojal podezření, že se nejen v prostředí sociálních sítí setkal s projevy trestné činnosti jakéhokoliv druhu, měl by se obrátit na Policii ČR. Oznámení mohou samozřejmě učinit jak rodiče, tak i děti.



Možnostmi obrany jsou - nereagovat na útoky, uložit si podezřelou konverzaci jako případný důkazní materiál a v každém případě přemýšlet nad online přátelstvími, zejména nad těmi, která se zdají být až příliš bezchybná. Dále si vždy důkladně rozmysleme, co a kam o sobě uvedeme a kdo všechno bude mít k uvedeným informacím přístup.'



Na paměti bychom měli mít i to, že lásky ani přátelství nemusí vydržet věčně a zaslaný fotografický či jiný materiál může být kdykoliv zneužit v neprospěch adresáta (napříč všemi věkovými kategoriemi). Co je jednou vloženo do prostředí internetu, není možné již nikdy se stoprocentní jistotou smazat.



(Zdroj Policie ČR, mluvčí Magdalena Vlčková)