Tělesné tresty, křik ve třídě, nesoustředěnost dětí, naschvály či stoupající agrese mezi spolužáky. Upozornění rodičů ze druhé A valtické základní školy mělo nečekané pokračování minulé pondělí na posledním jednání zastupitelstva města. Opoziční zastupitel Vít Havel dokonce navrhl odvolat ředitelku školy Markétu Nedělovou z funkce. „Kauza ve druhé třídě byla pouze vykrystalizováním toho, jak se škola a vedením města k problémům dlouhodobě staví. Obecně je snahou ve Valticích spíše problémy minimalizovat či odstraňovat, nikoli řešit,“ zdůvodnil zastupitel za hnutí Valtičané 2018.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Na problém ve třídě, která je z většiny chlapeckou, upozornili oficiálně hromadně rodiče ředitelku a vedení města 10. prosince loňského roku. „Do té doby intenzivně řešila situaci jedna z maminek s výchovnou poradkyní. Tatáž maminka také chodila o přestávkách do školy, aby ulehčila paní učitelce důchodkyni, která zastupovala nemocnou třídní. V tuto dobu paní ředitelka nezjišťovala, co se děje. Sama zastupující učitelka přitom hovořila o tom, že neví, jestli třídu zvládne, že je to jako práce v uranových dolech. Právě paní učitelka je v našich očích obětí, která nedostala pomocnou ruku ze strany vedení,“ uvedla za stěžující si rodiče Irena Ferčíková Konečná.