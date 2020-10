Krátce poté, co se v sobotu opět otevřely volební místnosti, vhodil své hlasy do urny i ministr zdravotnictví Roman Prymula. Volební účast využil šéf zdravotnictví k malému odpočinku od řešení koronavirové krize.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula u voleb v Hradci Králové | Foto: Deník / Michal Fanta

„Sice volby nejsou žádný oddych, ale v tom běhu hektických dní je to taková volnější aktivita, kdy nemusím sedět na vládě, parlamentu, nebo připravovat nějakou legislativní změnu,“ řekl Roman Prymula krátce poté, co vhodil volební lístky do urny v hradecké ZŠ Mandysova. Poté sedl do svého auta a jel si domů pro kolo, aby si trošku zpříjemnil den vyjížďkou v hradeckých lesích.