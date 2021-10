Dodal, že strážníci rodině napadené dívky doporučili vyhledat lékaře. Majitele psa poučili, aby se zvířetem zašel k veterináři a co nejdříve dodal výsledky vyšetření. „Případem se bude zabývat přestupková komise a ženě, která agresivního psa neuhlídala, hrozí stotisícová pokuta,“ poznamenal Ghanem.

Při venčení psa napadl v sobotu na rozhraní centra Brna a městské čtvrti Černá Pole třináctiletou dívku agresivní pes. Nejdříve měl zaútočit na jejího mazlíčka, kterého pokousal. Když se ho snažila chránit, zahryzl se jí do kolene a prokousl kalhoty.

