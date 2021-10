Vše se odehrálo 8. dubna 2015 na ZŠ Glowackého v Praze 8, kdy ředitel Miroslav Koranda napadl slovně žáka během hodiny matematiky a následně mu dal pohlavek (podle jiné verze facku). Žák po incidentu vyhledal lékařské ošetření, jeho matka následně podala stížnost k České školní inspekci, která ji označila za důvodnou.Podle učitelů to byl mimořádný úlet vyvolaný vypjatou situací.

„Pan ředitel musel během hodiny matematiky opustit třídu kvůli rvačce v jídelně, kterou učitelky nezvládaly. Třídě zatím zadal početní příklady. Když se vrátil, skupinka chlapců zlobila a na zadaných úlohách nepracovala. Poté, co je marně napomínal, řekl, že se chovají jako blbci. Jeden z nich na jeho slova zareagoval větou: 'Od tebe to sedí'," popsal v minulosti tehdejší výchovný poradce školy Martin Slabý.

Tvrzení proti tvrzení

Podle některých informací chlapce udeřil ředitel tak, že mu spadly brýle a rozbily se. Matka žáka, který už údajně jednou dostal dvojku z mravů, ve stížnosti podané radnici Prahy 8 uvedla, že syn po ráně neslyšel na jedno ucho a musel být tentýž den vyšetřen na ORL. Lékařská zpráva ale tehdy ztracený sluch nezmiňovala, popisovalo se v ní, že chlapec měl po políčku ještě v době vyšetření zarudlé ucho. Učitel celou dobu popíral, že by udeřil žáka tak silně, že by měl mít zarudlé ucho, natož poškozený sluch.

Celý případ zůstal v rovině tvrzení proti tvrzení. Ředitele se tehdy zastaly desítky rodičů a také kantorů. Pod petici na jeho podporu se během pár dnů podepsalo asi 160 lidí. Pedagog se matce písemně omluvil a městské části zaplatil za přestupek čtyřtisícovou pokutu. Ve vedení školy však Miroslav Koranda nezůstal. Čelil totiž návrhu na odvolání, který projednalo vedení Prahy 8. Verdikt tehdy radnice odložila po demonstraci rodičů i žáků, kteří proti odvolání protestovali.

Nakonec rezignoval sám ředitel. „Tlak ze strany radnice už se nedal vydržet. Popotahovali mě od dubna. Cítil jsem, že mám v podstatě na výběr. Buď mě vyhodí, nebo odejdu sám. Částečně jsem se rozhodl na radu právníka. Původně jsem uvažoval o tom, že se budu v případě sesazení z funkce soudit. Prý by ale nebylo jisté, že bych vyhrál. A já se soudit nechci a ani neumím,“ řekl tehdy Lidovým novinám.

Korandy se zastala radniční opozice složená z ODS a TOP 09 i tehdejší ministryně školství z ČSSD Kateřina Valachová. Naopak vládnoucí koalice ANO, ČSSD a Zelení chtěla odvolání, byť ani ona nebyla úplně jednotná. Případ se nakonec stal navýsost politickým, zatímco Koranda měl údajně blízko k bývalému vedení osmé městské části, koalice, která vedla radnici po ní, stála o „svého“ ředitele.

Miroslav Koranda na ZŠ Glowackého stále učí.

Seriál Ochránce



1. DÍL: SLABÝ KUS

Aleš Pelán je oblíbený středoškolský učitel čelící nařčení, že udržuje zakázané vztahy se svými studentkami. Mezitím na stejné škole dochází k brutální šikaně jeho kolegyně, kterou si žáci natáčejí na video… Má každý učitel takovou autoritu, jakou si zaslouží? Nebo si žáci dovolují víc než kdy dřív?



2. DÍL: VRAŽDA VYCHOVATELE

V diagnostickém ústavu na severu Čech zabije chovanec vychovatelku. Ministr slibuje rázné řešení a pověřuje školského ombudsmana, aby celou situaci prošetřil přímo na místě. Aleš Pelán se hned první den ve funkci ocitá v prostředí, které je mu cizí. Kde děti nevěří dospělým a dospělí dětem…



3. DÍL: ANDÍLEK

Žák základní školy napadne během vyučování spolužačku nůžkami. Rodiče se bouří a požadují, aby se ředitelka agresora zbavila. K tomu je ale zapotřebí souhlas jeho matky, která to odmítá. Rodiče se obrátí na ombudsmana Aleše Pelána…



4. DÍL: MUŽSKÁ ZÁLEŽITOST

Ředitel střední zahradnické školy je odvolán kvůli facce, kterou vrazil drzému žákovi. Ředitelovi příznivci v tom ale vidí pomstu jeho konkurentky a požádají o pomoc ombudsmana Aleše Pelána. Copak úspěšnému řediteli jeden pohlavek zničí kariéru?



5. DÍL: DŽUNGLE PŘED TABULÍ

Na brněnské základní škole dojde ke rvačce mezi romskými a bílými žáky. Nová ministryně pověří ombudsmana, aby na místě situaci uklidnil. Aleš Pelán se ocitá ve škole, kde si učitelé nevědí rady a dětem je všechno jedno…



6. DÍL: VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL

Na příměstském táboře se málem utopí žák místní základní školy. Zatímco leží v kómatu, odpovědným učitelkám hrozí trestní stíhání a nenávist místních. Ombudsman Aleš Pelán spěchá na pomoc. Celá věc je pro něj velmi osobní…



7. DÍL: VRABČÁK

V nemocnici leží dívka, zraněná kvůli pádu z koně. Lékaři si všimnou, že neumí pořádně číst ani psát. Ombudsman Aleš Pelán zjišťuje, že třináctiletá Anežka nikdy nechodila do školy…



8. DÍL: AHOJ TATI

Třináctiletý Lukáš zahyne po pádu z továrního komína. Zatímco policie věc uzavře jako nehodu, Lukášova matka obviní jeho spolužáky z šikany. Ombudsman Aleš Pelán musí zjistit, zda šlo o nehodu, nebo sebevraždu…



9. DÍL: HIDŽÁB

Ředitelka zdravotnické školy v Teplicích zakáže muslimské studentce nosit šátek během vyučování. Zatímco pedagogický sbor souhlasí s ředitelkou, část studentů točí video na podporu spolužačky. Na čí stranu se postaví školský ombudsman Aleš Pelán?



10. DÍL: TICHÁ DOHODA

Školský ombudsman dostává zprávu, že na jedné střední škole dochází k pohlavnímu zneužívání studentů učitelem. Případ je pro Aleše Pelána o to složitější, že na zmíněné škole léta učil a dotyčného zná…