Zámku chybí nový nábytek, vitríny, zabezpečení, osvětlení nebo grafické prvky. Dodavatel sliboval dodržení termínu. Slib ale nikdy nedodržel.

Některé části expozice od jiných dodavatelů už jsou přitom připravené. „Déle než rok máme hotové obrazy Pernštejnů od akademického malíře Petra Nikla do rodové galerie nebo repliky zbraní do pernštejnské zbrojnice. Ty ovšem nemáme na co postavit, neboť nám chybí mobiliář,“ řekl ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek.

Dodavatelská firma opakovaně neplnila podmínky, a tak se Pardubický kraj rozhodl ukončit smlouvu. „Velmi nás to mrzí, protože právě letošní rok, kdy slavíme 500 let renesance ve východních Čechách, měl vyvrcholit otevřením pernštejnské expozice na pardubickém zámku,“ uvedl náměstek hejtmana pro investice a kulturu Roman Línek. „Z právních důvodů zatím nemůžeme jméno firmy zveřejnit,“ dodala mluvčí Pardubického kraje Zuzana Nováková.

Přípravy se protáhnou

Nová expozice má být největším lákadlem Pardubického zámku. Příprava unikátní výstavy se však protáhne. „V této situaci to už bohužel nestihneme, a tím pádem se nám ozvěny renesance a Pernštejnů posunou i do roku 2022. Jedná se o hlavní zámeckou expozici, která vrací zámku roli sídla slavného šlechtického rodu. Velmi nám záleží na tom, aby byla kvalitně zpracovaná a návštěvníky oslovila,“ sdělil Línek.

Pardubický kraj tak musí hledat nového zhotovitele. „Zaplatíme dosavadní firmě ty práce, které dodavatel do konce října v požadované kvalitě dodá. Na dokončení a dodání nepřevzaté části zakázky vyhlásíme nové zadávací řízení hned, jak budeme znát jeho přesný rozsah,“ nastínil další postup náměstek Línek.

Součástí chybějící dodávky je například skleněná podlaha zobrazující mapu pernštejnského dominia ve velkém gotickém sále, mobiliář pernštejnské zbrojnice a některé interaktivní prvky.