Bez placení vstupného, bez omezení pohybu je od tohoto týdne pláž vranovské přehrady. Povodí Moravy se po dlouhých letech rozhodlo řešit věci na pláži jinak než dosud. Využilo k tomu končící nájemní smlouvu se společností Camping Vranovská pláž.

Novinku Deníku potvrdil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. „Odstranění oplocení je motivováno snahou maximálně zpřístupnit tuto lokalitu široké veřejnosti. Domníváme se totiž, že turisté budou letos přednostně využívat tuzemské rekreační lokality. Podobné kroky vstříc veřejnosti činíme i na jiných místech. Například na vodní nádrži Bystřička,“ uvedl Chmelař s tím, že nová smlouva a podmínky v ní zakotvené vzešly z dohody s provozovatelem kempu.

Jenže ředitel společnosti Camping Vranovská pláž Pavel Svoboda vidí věci poněkud jinak. „Plot jsme rozebrali na základě pokynů Povodí Moravy. To nám nově plot nedovolilo ponechat na místě. Vrátíme se tak o patnáct let zpátky a bude to divoké,“ reagoval Svoboda.

Vedení kempu nyní zvažuje, jak bude zajišťovat servis pro lidi na pláži, jak bude řešený pořádek na pláži ale třeba také dodržování nočního klidu. „Povodí toto nezajímá. Jsem zvědavý, jak se Povodí postará o sečení trávy na pláži a o sbírání odpadků. Ani je nezajímá kam budou lidé z volně přístupné pláže chodit na toalety,“ zlobil se Svoboda.

Mluvčí Povodí Moravy slibuje, že o pořádek se Povodí postará. „O údržbu pozemků se postaráme vlastními silami v rozsahu, který je obvyklý na jiných lokalitách. Sečení trávy budeme dělat každý měsíc,“ řekl Chmelař.

Překvapeni odstraněním plotu jsou místní chataři i turisté. „Je to až neuvěřitelné. Pamatuji si dobu, kdy zpočátku po nás chtěli zaplatit vstupné už při vstupu na lávku přes švýcarák. Pak výběr posunuli až za ni k pláži. Na každý pád je to dobře, že je plot pryč. Je tu ale také otázka, zda tam bude takový pořádek jako byl dosud,“ zamyslela se chatařka Ivona Hodáková.

Pohodlněji se dostanou lidé k vodě také na Brněnské přehradě. Novinkou letošní sezóny je totiž bezbariérová zastávka Sokolské koupaliště, která leží na půli cesty mezi původními zastávkami Osada a Sokolské koupaliště. „K molu se lidé od asfaltové cesty dostanou po bezbariérové přístupové cestě nebo po kratším chodníku se schody. Čekání na spoj jim zpříjemní čtyři dřevěné lavičky,“ uvedla mluvčí Dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková.

Před dvěma lety také na Rakovecké pláži vzniklo nové molo, které bylo v té době se svou rozlohou osmnáct krát osm metrů největší v republice.