/FOTO/ Modlitba za záchranu kostela, před spaním myšlenky na chrám a starosti o to, zda se náročná rekonstrukce unikátní barokní stavby podaří. Takové jsou myšlenky jaroměřických farníků, prozrazuje zdejší kněz Tomáš Holcner. Generální oprava bude kompletně hotová v roce 2022.

Rekonstrukce chrámu svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Náročná rekonstrukce se pomalu blíží do poloviny, v letošním roce se povedla jedna z nejkomplikovanějších fází – záchrana kopule a lucerny s unikátní tři sta let starou freskou. „Aby se mohla lucerna zvednout a jeřábem převést, museli tesaři jednotlivé díly rozřezat tak, aby freska nepopraskala tam, kde nemá, což znamená v konturách figur. Dále sundali několik metrů čtverečních malby, která je tři sta let stará a opět se bude vracet na své místo,“ sdělil Holcner.