Manžel jedné z hlavních aktérek spáchal 11. srpna sebevraždu. Šlo o policistu (42 let) z Opavska, který sloužil u speciální pořádkové jednotky v Praze.

Opavští policisté nyní podle serveru Super.cz obvinili jednoho z členů štábu externí produkce, která pořad pro Novu dodává.

„Opavští kriminalisté obvinili konkrétní osobu z přečinu vydírání a činí další úkony trestního řízení,“ řekla Super.cz policejní mluvčí Pavla Jiroušková s tím, že pokud by se vina prokázala, hrozí muži trest odnětí svobody v délce 6 měsíců až 4 roky nebo peněžitý trest.

TV Nova díl nevysílala

Ředitelka komunikace Novy Lucie Melecká již dříve pro Deník uvedla, že TV Nova epizodu vysílat nebude.

„Musíme s lítostí potvrdit úmrtí účastníka jedné z našich show. Jeho rodině vyjadřujeme hlubokou soustrast. Vzhledem k probíhajícímu šetření případu Policií ČR nemůžeme sdělit další informace. TV Nova poskytuje vyšetřovatelům veškerou součinnost. S ohledem na okolnosti tuto epizodu samozřejmě nebudeme vysílat,“ sdělila Deníku Melecká.

Důvody, které policistu vedly k sebevraždě, by mohly ozřejmit dva dopisy na rozloučenou, které zanechal.

Pohřbu se zúčastnili i zástupci moravskoslezské policie. Policista původně sloužil v Praze, poté byl na vlastní žádost převelen do Opavy. Později opět na vlastní žádost odešel sloužit do speciální pořádkové jednotky do Prahy, odkud se s ním na Opavsko přijeli rozloučit jeho kolegové.