Mnozí projdou bez povšimnutí. „Páni, svatba, mělo by tam být stavba, že?“ reagoval pobaveně až na upozornění muž procházející kolem. Na každodenní vycházce si překlepu nevšimla ani žena s dvěma psy. „Vnímala jsem to automaticky jako stavba,“ pobavila se.

Přeházená písmena

Jednatel společnosti Znakom, jejímž logem je značka z rubu opatřená, už moc nadšený nebyl. „Zjistím, zda si značku někdo pronajal nebo jsme ji osazovali my. Stávat by se to nemělo, dáme to do pořádku,“ reagoval na upozornění Deníku Rovnost jeden z šéfů firmy Petr Ošmera.

Po podrobném prozkoumání ale odhalil vtipálka, který podle něj písmenka přeházel ze zábavy. "Písmeno T není uprostřed, je vidět, že je lehce vlevo. Stejně tak u písmene V jsou rožky lehce odloupnuté. Je jasné, že si s tím někdo vyhrál na místě," dodal Ošmera.