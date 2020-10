„Vinohrady na Vysočině nemáme, tak si musíme pomoct jinak. Pálíme. Já mám nejraději švestky, ale nepohrdnu ani dobrou třešňovicí nebo něčím podobným. Musíme se tomu koronaviru nějak bránit. Kořalka ho určitě zlikviduje,“ doufá Radek Kolbábek z Bystřice nad Pernštejnem.

„Hodně lidí věří, že jim to pomůže v boji s koronavirem. Že je to vyléčí. Já je při tom nechávám,“ usmívá se Vladimír Filip, majitel a provozovatel pálenice Smrčné na Jihlavsku.

Ovoce je prý letos dost. První kvasy byly třešňové. „Třešní bylo letos o něco méně, ale třeba hrušky to teď vynahrazují,“ poznamenává Vratislav Novotný z Pěstitelské pálenice Znětínek na Žďársku. „Hrušek je desetkrát více, než v jiných letech,“ přitakává jeho kolega ze Smrčné.

V pálenicích teď vládnou především hruškové kvasy. Pálí se ale také blumy a další. „Ovoce je letos hodně, je na něj dobrý rok. Ale myslím, že se to nevyrovná roku 2018, kdy ho bylo extrémně moc,“ připomíná Stanislav Marek z Pěstitelské pálenice Hlinné ze Žďárska.

Ovšem i on souhlasí s názorem, že hrušek se letos urodilo opravdu hodně. „Měsíc jsme pálili jen hrušky. Pálení hrušek je poměrně náročné. Rychle vykvasí, musí se víc hlídat. Teď přicházejí na řadu jablka. Těch už ale bude asi méně,“ myslí si Marek.

Jablečná pálenka, takzvaný kalvádos, má své příznivce i odpůrce. Ne všichni fajnšmekři jí dokážou přijít na chuť. „Já jsem kalvádos nikdy moc nemusel. Připadá mi takový ostrý. Naopak dobře vypálená švestka má příjemně jemnou chuť. Ale jednou mi dal kamarád ochutnat něco, o čem nechtěl říct, co to vlastně je. Bylo to velice dobré. Pak mi řekl, že je to kalvádos,“ říká Radek Kolbábek.

„On se prý musí nejprve rok nebo dva nechat pootevřený stát. Aby vyvětral. Pak je to opravdu skvělé pití,“ vysvětluje Kolbábek.

Tradiční ovoce na pálení občas nahradí i nějaké speciality. V poslední době si lidé zvykli i na pálenky malinové či jahodové. „Letos mi jeden zákazník přivezl i kvas z nashi. Tohle ovoce vypadá a chutná jako kříženec mezi hruškou a jablkem,“ popisuje letošní novinku Stanislav Marek.

Velkou část práce už mají pěstitelské pálenice za sebou. To nejlepší ale prý teprve přijde. „Teď uvidíme, jak dopadnou švestky. Na Vysočině totiž teprve švestky dělají sezonu,“ prohlašuje Vratislav Novotný.

Ovšem také v pálenicích letos „zaúřadoval“ koronavirus. I tam se projevují vládní opatření. „Není to taková pohoda, jako jindy. Dříve si zákazníci pálení ze svého kvasu užívali. Byli tu se mnou po celou dobu, povídali jsme si. Teď jsme všichni v rouškách a zákazníci často jen přijedou s kvasem, nechají ho na dvoře, a pak už si jen dojedou pro hotové. Ta správná pohoda se rozplynula,“ stěžuje si Vratislav Novotný.