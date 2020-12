„Jsou Vánoce, to ano, ale je také řád ve společnosti. A normální je nebýt zavřený. A pokud jsem zavřený, protože jsem páchal trestnou činnost, porušoval jsem zákony, ubližoval lidem, tak prostě nemám Vánoce. Když jsem venku, tak je mám, když jsem zavřený, tak mám smůlu. Je tu normální vojenský režim, ráno bude klasicky budíček,“ nastínil jasně ředitel zařízení, kde je aktuálně přes dvanáct set vězňů, Petr Vlk.

Doplnil, že zatímco v předchozích letech se alespoň několik šťastlivců, kteří splnili přísné nároky, mohlo podívat na svátky domů, letos neopustí zamřížovaný svět kvůli koronavirovým opatřením vůbec nikdo. Stejně tak nemohou na návštěvu přijet ani žádní příbuzní.

Jen dva stromky

Vánoční výzdobu najdete ve známém „hotelu Hvězda“ jen na pár místech. Na jedněch mřížích je nápis VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2021, na dvou chodbách papírové řetězy. Stromečky jsou k vidění jen dva – malý na vazbě a větší na jednom speciálním oddíle.

„V podstatě jako jediní máme vánoční výzdobu. A pořádáme vánoční besídku, letos už šestadvacátou v pořadí. Odsouzení si připraví scénku s vánoční tématikou a na závěr se obdarují drobnými dárky, které si koupí v kantýně. Většinou si dávají kávu, sušenky a podobně,“ uvedl vychovatel specializovaného oddílu Michal Repel, jehož svěřenci měli na svobodě problémy s drogami. Na oddíl šli dobrovolně a musí se podle toho chovat.

Na žádné jiné chodbě stromeček nenajdete, natož někde na cele. Tam nic takového být nesmí z bezpečnostních důvodů. S výjimkou výše uvedeného oddílu si vězni nemohou dávat dárky. Nemohou jim ani přijít od rodin.

„Dárek pod stromeček nikdo dostat nemůže. Maximálně to může být klasický balíček, na který má odsouzený nárok. Jsou tam ale jasně daná striktní omezení, co uvnitř může být. Rozhodně tam nenajdete ostré předměty či věci, které se snadno kazí a podobně. A rozhodně nemůže maminka upéct cukroví a poslat je synovi. Mohly by být totiž s marihuanou,“ usmál se Vlk s tím, že vše musí být originálně zabalené.

Dárky pro děti

Vězni sami mohou své blízké na Vánoce obdarovat. Pokud má někdo dostatek finančních prostředků, může koupit v kantýně něco dobrého a poslat to dětem. To se občas stává. Dárek ale může výjimečně dostat i dítě, jehož zavřený táta žádné peníze nemá. Mezinárodní vězeňské společenství totiž v rámci programu Andělský strom spolupracuje s kaplany, kteří se pro ně snaží vyhledávat vhodné vězně, jejichž děti dostanou vánoční dárky.

„Vybíráme ty, kteří mají skutečně silné vazby na rodinu, mají rádi své děti, nezneužijí toho. Každý z nich napíše osobní dopis dítěti a pak vyplní dotazník, kde udá telefon na ženu či družku, případně na Klokánek či dětský domov, pokud je dítě tam, a dá tip na vhodný dárek. Vše se důkladně prověří a dítě je obdarováno,“ popsal kaplan plzeňské věznice Blažej Pelán.

Dodal, že třeba před dvěma lety měl vězeň dva malé syny, kteří měli rádi sport. Každý byl v jiném Klokánku a oba díky programu dostali fotbalový míč. I letos bylo několik šťastlivců z Borů vybráno. A oceňují to.

„Můj milovaný synu, chci ti aspoň touto cestou popřát šťastné a veselé Vánoce. Mluvil jsem s Ježíškem a říkal mi, že ti za mě doručí malý, ale hezký dáreček. Chci, abys věděl, že jsem se na tebe nevykašlal. Moc tě miluji a věř mi, že až se vrátím, tak tě už nikdy nenechám samotného. Tatínek,“ to je dopis jednoho z nich.

Tichý pláč

Vánočnímu období je ve věznici přizpůsoben i jídelníček, takže se dá očekávat, že na Štědrý den bude ryba a bramborový salát. Každý dostane i trochu vánočního cukroví. Bohatší je i program, aby se vězni v tomto nelehkém období zabavili.

„Pro vězně jsou Vánoce tvrdé, zřejmě nejdepresivnější období, zejména v případě prvotrestaných, kteří měli funkční rodiny. Ti, které vychovávala ulice, pasťák, a venku žádné vazby nemají, prožívají toto období normálně. Naopak se jim to může líbit, protože tu je i vánoční program,“ řekl Deníku kaplan Pelán.

Podle něj jsou v podstatě čtyři způsoby, jak vězni tráví Vánoce. První skupina se účastní turnajů, ať již oficiálních, pod vedením vychovatele, například ve stolním tenisu, nebo neoficiálních, kdy hrají mezi sebou karty, kostky a podobně. Druhá skupina se dívá na televizi a těší se hlavně na pohádky. „Už teď si někteří podtrhávali v novinách termín časy vysílání S čerty nejsou žerty a další klasiku,“ prozradil s úsměvem duchovní.

Třetí skupina jsou ti, co si nakoupí v kantýně občerstvení a pak si na cele udělají hostinu. „Čtvrtá skupina jsou ti, kteří jsou tu třeba krátce, nemají tu přátele, schází jim rodina a podobně. Ti se snaží Vánoce prospat. Hned po poslední sčítací prověrce v 18 hodin si vlezou do postele. Spí, ale třeba i tiše pláčou, vzpomínají na blízké. Představují si, jaké by to s nimi bylo doma,“ uzavřel Pelán.

Nebezpečný kompot

Pelán i další dva kaplani mají letos kvůli koronaviru a s ním spojenými zákazy více práce než v jiné roky. „Vůbec se nezastavíme, neboť poptávka je veliká. Jak vězni nemají návštěvy, potřebují komunikovat, vysdílet ze sebe obavu, zármutek, povzbudit k naději, k víře, což jim jako duchovní můžeme dát,“ osvětlil kaplan. Za ním i jeho kolegy chodí vězni všech kategorií. Od těch s nejmírnějšími tresty až po vrahy.

"Já sám se věnuji jednomu vrahovi, kolega dvěma, a zajímavé je, že možná služba těmto lidem, těm nejhorším, je nejefektivnější. Oni vědí, co provedli, jejich svědomí je obtíženo vinou, aspoň tedy těch, se kterými komunikujeme,“ uvedl kaplan. Dodal, že při bohoslužbách odsouzení vděčně přijímají vánoční zvěst a její duchovní účinky. Oblíbené je podle kaplana mezi vězni i promítání filmů. Na letošek má připravené tři – americkou klasiku Život je krásný, Narození Krista (biblický historický), a Šťastné a veselé (vánoční zázrak z válečné fronty). „Vše příběhy s velmi silným poselstvím,“ vysvětlil.

Někteří vězni jsou ale mnohem přízemnější a chtějí svátky oslavit po svém. „Odsouzení se přes zákaz snaží vyrábět na Vánoce alkohol. Například známou kvásku (alkohol vyrobený kvašením v nádobě, kterou jsou odsouzení schopni sehnat a dobře ukrýt – pozn. aut.). Nedej bože, aby se tu objevil kompot a kousek droždí,“ uzavřel Vlk.