Sto čtyřicet osm žádostí o odškodnění eviduje stát v souvislosti s výbuchy muničních skladů ve Vrběticích. A do dnešního dne uznal pouhé dvě, navíc jen v řádech stokorun.

Obec Vlachovice - Vrbětice na Zlínsku, duben 2021 | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Jen zásah složek IZS vyšel státní pokladnu na zhruba miliardu korun. O hodnotu pozemků, lesů a polností přišli ale i mnozí lidé, přesto nedostali do dnešního dne ani korunu. Za evakuaci jim stát vyplatil tři tisíce korun, to je téměř sedm let od události jediné odškodnění.