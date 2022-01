Dušan S., jehož jméno ani bydliště neuvádíme, aby nemohla být identifikována poškozená, s níž se znal, si na Horažďovicku podle obžaloby vyčíhl o 14 let starší ženu. Ta klatovskému soudu řekla, že ji Dušan S. osahával a měl sexuální návrhy, ale ona odmítla. On ji však násilím zatlačil do bytu, kde se jí zmocnil.

„Porazil mě na lino, surově, jako prase. Bránila jsem se, říkala, ať mě nechá, že to řeknu policii. Ale mordoval mě na zemi, nevím, jak dlouho to trvalo. Pak chtěl ještě orální sex, ale to už jsem se ubránila,“ popsala žena, která se styděla znásilnění oznámit, bála se reakcí okolí a nechtěla ublížit partnerce Dušana S., kterou znala. Nakonec to v sobě ale dusit nedokázala.

Dušan S. vinu odmítl. Prohlásil, že se ženou měl sex opakovaně a bylo to z její strany dobrovolné, stejně jako tentokrát, kdy s ní měl styk poté, co si dal zhruba pět piv. „Ještě mi při odchodu dala pusu,“ prohlásil s tím, že neví, proč dotyčná tvrdí, že ji znásilnil.

Podle soudní znalkyně, která poškozenou zkoumala, ale nic nenasvědčuje tomu, že by si seniorka vymýšlela. „Její výpověď jsem vyhodnotila jako věrohodnou,“ řekla psycholožka.

To Dušan S. dopadl hůře. Podle soudního znalce z oboru psychiatrie a sexuologie jde o člověka, který má sexuální deviaci s agresivními rysy. Je zvýšené riziko, že sexuální delikt zopakuje, zvláště v opilosti. „Zabezpečovací detenci nedoporučuji, ambulantní sexuologickou léčbu ano,“ konstatoval znalec.

Senát v čele se soudcem Petrem Sperkem uložil Dušanu S. trest 2,5 roku, který podmíněně odložil na zkušební dobu čtyř let. A nařídil ambulantní léčbu. Znásilněná žena byla s nárokem na odškodné odkázána na občansko-právní řízení. Verdikt není pravomocný.

Mučení před sexem

Výchovný trest za znásilnění není podle iniciativy Bez trestu, která upozorňuje na časté zlehčování následků sexuálního, sexualizovaného a domácího násilí, v tuzemsku nijak výjimečná. Iniciativa tvrdí, že v ČR je podmínkou potrestán každý druhý pachatel znásilnění. Dokládá to i některými anonymizovanými rozsudky. Mimo jiné například zhruba rok starým verdiktem z Tachova, kde byl muž obžalován z toho, že partnerku před sexem nutil stát či klečet nahou s rukama za hlavou a bil ji páskem, gumovou hadicí, prutem či kuchyňskou obracečkou po celém těle, prsou a genitáliích.

Dával jí povely a trestal v případě jejich nesplnění. Připínal jí na bradavky a přirození kovové svorky, za které pak tahal či na ně za hák věšel kovové závaží, nutil ji k orálnímu sexu, až v ní vyvolával dávivý reflex. Měl ji také znásilnit a dále ji měl nabízet na internetu náhodným mužům, kdy postupně vyhledal přibližně 30 zákazníků, a po ženě požadoval, aby s nimi souložila, i když nechtěla. Sex pozoroval, nebo se i aktivně zapojil. Ženu kromě toho urážel a surově bil, fyzicky i psychicky týral i děti.

Vyvázl s podmínkou a ambulantním sexuologickým léčením.