„Na místě jsme pořídili i záznam a veškerá dokumentace k vyšetřovacímu pokusu bude k dispozici i pro potřeby soudního znalce,“ řekl krajský policejní mluvčí Petr Jaroš.

Ve Valašském Meziříčí se v úterý 17. listopadu za účasti několika desítek lidí konala demonstrace, která připomněla dva měsíce od ekologické havárie na Bečvě a zatím bezvýsledné pátrání po vinících.

Ekolog: Řeka se vzpamatuje do sedmi let

K masivnímu úhynu ryb v řece Bečvě došlo v neděli 20. září. Rybáři na čtyřicet kilometrů dlouhém úseku od Choryně až po Přerov posbírali nejméně čtyřicet tun ryb, které otrávil kyanid.

Hromadná otrava se zařadila mezi největší ekologické havárie posledních desetiletí a z Bečvy se v jejím důsledku stala prakticky mrtvá řeka. Podle odborníků potrvá obnova života v toku několik let.

„Nejde jenom o to, osadit daný úsek znovu rybami. Problém je v tom, kdy se do řeky vrátí i drobný život, aby se ryby vůbec měly čím živit,“ zdůraznil Milan Orálek z Českého svazu ochránců přírody ve Valašském Meziříčí.

Průzkum v této souvislosti nyní provádějí odborníci z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky. Podle Milana Orálka je velkým štěstím, že letošní rok je tak bohatý na dešťové srážky.

„Pokud by totiž byl stav řeky Bečvy takový, jako byl poslední tři roky, bylo by to velice problematické. Takto se do toku díky dešťům spláchly i drobné organismy a také menší přítoky jsou oživené. To pomůže tomu, že i řeka Bečva se dříve oživí,“ míní ekolog.

Přesto podle něj bude trvat pět až sedm let, než ryby v řece znovu dorostou a než bude stav na toku stejný, jako před havárií.

Policie: Nelze vyšetřovat v přímém přenosu

Policejní prezidium se tento týden ohradilo vůči tomu, že by na případ bylo uvaleno informační embargo.

„Jsme si vědomi veřejného zájmu a v rámci vlastní působnosti a po dohodě s dozorujícím státním zástupcem pravidelně informujeme veřejnost o stavu řízení, pochopitelně s ohledem na možnosti, které nám ukládá trestní řád,“ konstatovala mluvčí policejního prezidia Kateřina Rendlová.

Policejní vyšetřování je nyní, jak dodala, zcela závislé na výsledku znaleckého zkoumání.

„Lhůta na jeho vypracování byla s ohledem na množství zkoumaného materiálu stanovena přizvanému znalci na tři měsíce a uplyne 20. prosince,“ řekla s tím, že z objektivních důvodů může být tato lhůta prodloužena.

K údajnému embargu se v tiskovém prohlášení vyjádřilo také ministerstvo životního prostředí.

Úřad uvedl, že vyšetřovatel pouze vyzval ministerstvo i Českou inspekci životního prostředí, aby nezveřejňovaly nové informace k trestnímu řízení či informace, které by mohly mít vztah k trestnímu řízení nebo vedly k jeho zahájení.

„To se samozřejmě týká právě kroků inspekce, popřípadě jiných orgánů, které operovaly na místě havárie a v rámci šetření došly k určitým zjištěním, jež následně vedla k zahájení trestního řízení ve věci havárie na Bečvě – a to jsme si opakovaně s policií i potvrdili,“ uvádí tiskový odbor ministerstva životního prostředí.