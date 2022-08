Sympatická blondýnka má na svém kontě desítky titulů, mezi nimiž nechybí vítězství ve Wimbledonu a bronzové medaile z Letních olympijských her 2016 v Rio de Janeiru. Od roku 2020 je také ambasadorkou značky Audi.

Jakým autem právě teď jezdíte? Co se vám něm líbí?

Momentálně mám Audi Q8. Je to opravdu velké auto, ve kterém se cítím bezpečně. Mám z něj taky dobrý přehled, co se kde děje.

K jakým účelům používáte svůj vůz nejvíc?

K běžnému přibližování. (smích) Nejčastěji jezdím z domova na trénink a zpátky. Ale už jsem jela třeba i na turnaj do Stuttgart. Když mám čas, vyrážím na Moravu za rodiči a rodinou.

Jak často jezdíte? Baví vás řízení, nebo je to pro vás spíš povinnost?

Když jsem doma, tak jezdím denně. Na Moravu se teď dostanu dost málo, protože volného času moc nemám. Řízení mě baví. Když jedu dlouhé cesty, poslouchám rádio, telefonuju, samozřejmě přes handsfree. Tím, že jsem často dlouho pryč, nevadí mi být doma a jezdit autem, naopak.

Co je pro vás při výběru auta nejdůležitější?

Samozřejmě bezpečnost. I když se mi auto musí líbit zvenku i zevnitř, na prvním místě je to, abych se v něm cítila bezpečně.

Jak by vypadalo vaše ideální auto?

Vysněné auto nemám, netoužím po nějaké konkrétní specifikaci či technických vymoženostech. Takže mám holčičí odpověď. Protože miluju fialovou, tak by bylo fialové, i když to se povede asi těžko. Ale mám ráda i bílou.

Od kdy máte řidičský průkaz?

Řidičák jsem si udělala v osmnácti. Naštěstí jsem začala hned řídit, takže jsem z toho nevypadla a hned začala jezdit. Moje první jízda byla neuvěřitelný stres, zapomínala jsem, jak a kudy mám jet…

Jaká jste řidička?

Protože řídím od osmnácti, myslím si, že nějaké zkušenosti už za sebou mám. Sice jsem blondýna za volantem, ale snad řídím dobře a doufám, že i bezpečně. Někdy jedu ráda i rychle, v tak silném autě to není žádný problém, ale nepřeháním to.

Jak se cítíte na místě spolujezdce?

Nemám to ráda, protože nemám odhad. Když jede třeba vedle kamion, mám jiný strach, než za volantem. Ale už jsem si zvykla, že na turnajích nás všude vozí, a tak jsem na místě spolujezdce velmi často.

Jaké bylo vaše první auto a jak na něj vzpomínáte?

Škoda Fabia, vzpomínám na ni jenom v dobrém. Vždy mě všude podržela a všude jsem dojela.

Kolik už už jste vystřídala? Bylo pro vás některé z nich výjimečné?

Vystřídala jsem už hodně aut, to bych počítala jen pracně, ale výjimečné bylo to minulé, Audi RS6 Avant. To byl sporťák, který jezdil skvěle.

Co vás na českých silnicích a řidičích dokáže nejvíc vytočit?

Když předjíždějí na dálnici, tak se nezařazují do pravého pruhu, a když jsou tři pruhy, tak jezdí v tom uprostřed. To mě vytáčí hrozně moc, vpravo není nikdo a všichni jedou uprostřed.

Zažila jste na silnici nějakou nepříjemnou situaci?

Naštěstí nic hrozného. Několikrát jsem měla ne úplně příjemné situace, někdy i svou vinou, třeba když jsem přehlídla zužování a zařadila se na poslední chvíli, ale vedle bylo neštěstí volno. Ani tak nešlo rozhodně o nic příjemného.

A naopak něco pozitivního?

Právě to, že jsem dosud nebourala. Tak to klepu a doufám, že to tak zůstane.

Platila jste někdy pokutu? Pokud ano, za co?

Platila. Za rychlost na dálnici a někdy za parkování. Vždycky to bylo odůvodněné a policisté měli pravdu, tak jsem neprotestovala.

