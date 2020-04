Na svoje miniturné vyrazil s myšlenkou zpestřit náročné dny nejohroženější skupině obyvatel během pandemie koronaviru. Téměř hodinový koncert, složený ze známých muzikálových hitů, byl pro izolované klienty domova i jeho zaměstnance překvapivým kulturním zážitkem, na který budou všichni dlouho vzpomínat.

Koncert Daniela Hůlky proběhl v zahradě libereckého SeniorCentra SeneCura a zúčastnili se ho téměř všichni klienti. „Vystoupení bylo krásné, pan Hůlka má velké charisma a skvělý hlas, klienti i personál byli velmi potěšeni tímto neobvyklým zahradním koncertem. V tomto náročném čase, který teď všichni zažíváme, to bylo velmi lidské a milé gesto. Ještě jednou děkujeme,“ shrnuje výjimečný zážitek Lucie Čechová, vrchní sestra SeniorCentra Liberec.

Senioři z libereckého domova byli z venkovního koncertu známého muzikálového zpěváka unešení. Klientka Soňa Čivrná neskrývala nadšení: „Bylo to nádherné, překvapilo mě, že má pan Hůlka krásné dlouhé vlasy, tak jak si ho pamatuji z dřívější doby.“ Další obyvatelky domova, Anna Hrazdilová a Irena Boháčová, s radostí v očích přikyvovaly: „Bylo to překrásné, pan Hůlka by nám mohl zpívat celé odpoledne.“ Nejvíce dojatá byla klientka a fanynka zpěváka Libuše Fritscheová: „Byl to jeden z mých nejkrásnějších dnů, Daniela Hůlku miluji a moc děkuji za to, že jsem ho mohla vidět a slyšet naživo.“

Mnozí čeští umělci objíždějí během nouzového stavu domovy pro seniory po celém Česku a bez nároku na honorář vystupují, hrají a zpívají pro izolovanou nejstarší generaci. Seniorům tak zvedají náladu v těžkém období, kdy je nesmí navštěvovat rodiny a blízcí.

Jana Barčáková