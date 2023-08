Ve čtvrtek 3. srpna zemřela Jarmila Jarošová. Primabaleríně Divadla F. X. Šaldy bylo 93 let. Na věčnost odešla v Domově pro seniory ve Vratislavicích nad Nisou.

Jarmila Jarošová v roli Šípkové Růženky v baletu Spící krasavice. Rok 1959. | Foto: se svolením Vlasty Bergmanové

Jarmila Jarošová se narodila 17. ledna 1930 v Praze. Životní dráhu Jarmily Jarošové odstartovala její teta, primabalerína, když ji jako osmiletou holčičku přivedla do jedné pražské baletní školy. V této škole zůstala až do svých téměř patnácti let.

Jarmila Jarošová při oslavě svých 80. narozenin. Rok 2010.Zdroj: se svolením Vlasty BergmanovéByl poslední rok války, a ona tehdy poprvé vystupovala v divadle Velká opereta v operetě Vinobraní. Po válce ještě s dalšími čtrnácti děvčaty odjela do Liberce s choreografem Rudolfem Macharovským. Získala angažmá v Divadle F. X. Šaldy Liberec jako baletka, a v roce 1961 se stala sólistkou baletu.

Za svou 35letou baletní dráhu tancovala řadu nádherných klasických rolí, například Šípkovou Růženku ve Spící krasavici, zlou sestru v Popelce, Klárku v Louskáčkovi, Eufrosinu, Šeherezádu, Sněhurku či Marii z Puškinovy Bachčisarajské fontány. Svou práci milovala, tanec ji naplňoval, prožívala krásné životní období.

Její manžel tančil jako sólista a byl současně choreografem, baletkou se stala i jejich dcera, která pak tančila v Národním divadle. Jarmila Jarošová nezůstala jen u tancování. Od roku 1966 vedla baletní školu, kterou za 41 let prošly stovky dětí, které na ni rády vzpomínají, dnes už babičky, maminky…celé rodiny. Někteří z žáků zůstali baletu věrni po celý život.

Bylo jí 77 let, když svou profesní dráhu ukončila. Na své chatě mohla trávit daleko víc času, chodila na procházky, radovala se ze svých vnuků a pravnoučat. Nepřestala sledovat dění kolem sebe a zůstala vitální primabalerínou tělem i duší.

V roce 2020 oslavila 90. narozeniny. Poté prodělala náročnou operaci a zůstala upoutaná na lůžko. Zemřela ve čtvrtek 3. srpna odpoledne ve věku 93 let v Domově pro seniory ve Vratislavicích nad Nisou. Poslední rozloučení proběhne 9. srpna 2023 v 10 hodin v malé obřadní síni libereckého krematoria.

Vlasta Bergmanová