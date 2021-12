„Už samotný výlet k údolí Mohelky stojí za to. Když se najednou před očima turistů rozklenou oblouky historického železničního mostu, působí to, jako by se tak trochu ztratili v čase. Toto místo má své kouzlo v každém ročním období,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Osobitost této zajímavé dopravní stavby spočívá v tom, že šest z osmi oblouků je ve dvou řadách nad sebou – takovéto uspořádání v patrech není v Česku ani ve světě běžné. Viadukt představuje ukázkový příklad nenásilného a působivého začlenění kamenné dopravní železniční stavby do krajiny.

Most se nalézá na kilometru 132,281 trati Stará Paka-Liberec. Je součástí Jihoseveroněmecké spojovací dráhy, která sloužila pro export a import zboží. Kromě hospodářských účelů měl i účel strategický. Sloužil například k přesunu vojenských útvarů během prusko-rakouské války.

Jan Mikulička