„Mám k těmto lidem, kteří každý den věnují veškerou energii k záchraně životů covidových pacientů, obrovskou úctu a obdiv. V době, kdy čelí již déle než rok opakovaným vlnám epidemie a bohužel od některých i naprosto nepochopitelným slovním útokům, jim tímto chceme za ČEZ vyjádřit naši podporu a poděkování,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Na severu Čech z neziskové organizace Fokus Labe O nás (fokuslabe.cz) rozvážejí do 10 nemocnic v Ústeckém a Libereckém kraji 2 800 balíčků plných dobrot, aby sestřičky a lékaři na covidových odděleních nemocnic měli ještě více energie pro svou náročnou práci.

První stovku balíčků obdrželi zdravotníci Covid odběrového místa a sestřičky i lékaři na dětském interním a chirurgickém příjmu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem již před vánočními svátky. Další budou následovat během ledna do všech nemocnic Krajské zdravotní, a.s. (nemocnice v Děčíně, Ústí, Teplicích, Mostě, Chomutově, Litoměřicích a Rumburku) a do tří nemocnic Krajské nemocnice Liberec, a.s. (nemocnice v Liberci, Turnově a Frýdlantu).

Káva, čokoláda, sušené ovoce, domácí med, ale třeba i nakládané sýry nebo různé řemeslné marmelády. To je jen krátký výčet dobrot, které skládali v různých variacích do speciálních balíčků pro zdravotníky klienti chráněných dílen po celé České republice. Společnost ČEZ chce tímto způsobem poděkovat lékařům, zdravotním sestrám a dalším lidem, kteří s vypětím sil pečují o covidové pacienty. Celkem obdaruje v průběhu prosince a ledna přes 20 000 osob z více než 60 nemocnic.

Do sestavení děkovných balíčků pro zdravotníky zapojila společnost ČEZ celkem 23 regionálních chráněných dílen a neziskových organizací, které poskytují práci lidem s postižením. Letos kvůli špatné pandemické situaci nemohly v provozech ČEZ proběhnout tradiční vánoční trhy, na kterých tyto dílny pravidelně prodávají energetikům své výrobky. Jejich práce a snaha tak díky současné akci nepřijde vniveč.

Soňa Holingerová, mluvčí Skupiny ČEZ