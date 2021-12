Jedná se o hromadný závod pro lyžaře a snowboardisty. Koncept akce je jednoduchý - z vrcholu zasněženého kopce účastníci sprintují v lyžácích nebo snowboardových botech ke svému vybavení a vrhají se z kopce dolů. Žádné rozjezdy, žádné opakovné jízdy. První dole je vítěz! Přímo v cíli na účastníky čeká zasloužený drink a rozjetá asprès-ski party….

To je přesně Red Bull Homerun, který se jezdí na horách od švýcarských Alp přes Skandinávii až po Hindúkuš v Pákistánu. Do Česka se vrací po čtyřleté odmlce. Homerun se naposledy konal ve Špindlerově Mlýně v roce 2017. Nejrychlejší dokázali dojet do cíle v čase pod minutu a půl. Mnohem spíš než o závod jde ale o zábavu a super zážitek na sněhu spojený s večírkem, kde by bylo škoda chybět.

Kdy a kde?

Letošní zimu zavítá Red Bull Homerun do pěti středisek v českých horách. Akce startuje ještě letos v prosinci na Ještědu, odkud se přesune do Špindlerova Mlýna. V lednu se můžete těšit na Pec pod Sněžkou, Dolní Moravu a Špičák na Šumavě. Je jen na vás, kam se vydáte, jestli zůstanete ve svém oblíbeném areálu nebo vyrazíte objevovat nové.

FOTO, VIDEO: Stará škola v Křižanech znovu ožila a pořádá užitečné besedy

Jak se přihlásit?

Každý účastník závodu se musí registrovat na stránkách redbull.cz/homerun. Registrace je závazná a nepřenosná. Registrovat se mohou osoby starší 16 let. Závodníci ve věku od 16 do 18 let musí mít podepsaný souhlas s účastí od svého zákonného zástupce. Soutěží se ve čtyřech kategoriích: Lyže - muži, ženy, snowboard - muži, ženy. V každé kategorii budou vyhlášeni tři závodníci s nejrychlejším časem. Bonusovou disciplínou je soutěž o nejlepší kostým, takže kdo nevyhraje v rychlosti, může zabodovat kreativitou.

Zastávky závodu Red Bull Homerun

28. 12. 2021 Ještěd

29. 12. 2021 Špindlerův mlýn

15. 1. 2022 Pec pod Sněžkou

22. 1. 2022 Dolní Morava

29. 1. 2022 Špičák

Jana Kalinová